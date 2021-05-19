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【新股IPO】傳Robinhood最快下星期披露IPO文件 目標6月招股

股樓投資 19:20 2021/05/19

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GameStop（美：GME）「挾淡倉」一戰成名國際的美國免佣綫上交易平台Robinhood，根據彭博社報道，計劃最快於下星期披露首次公開招股（IPO）文件，其目標是定於6月下旬招進行招股。

Robinhood最早於今年3月向美國證券交易委員會（SEC）提交機密文件，而有關程序是可讓監管機構可以權衡所有必要的修訂，然後再廣泛使用。不過有知情人士指出，即使目前Robinhood的IPO計劃有所推進，但細節及其時間上仍有機會改變。Robinhood方面則拒絕評論。

證券備案文件中顯示，Robinhood的最大收入來源是出售訂單流的收入（payment for order flow），並於第一季達到3.31億美元（約25.8億港元），相較2020年同期的9100萬美元，增長超過2倍。

監管機構指出，Robinhood的綫上平台鼓勵交易性質遊戲化，特別於零經驗的零售散戶投資者。至於美國證券交易委員會新任董事長Gary Gensler於本月初曾表示，其新技術改變交易形式之先，許多法規獲制定，又續稱，需評估全套規則，可能會發現需要作改革。

另一方面，股神巴菲特（Warren Buffett）亦曾經對Robinhood作出評論，他指股市增添了不少賭場化意味，而Robinhood是主要推手，並指出這些零手續費的股票交易平台，增加了股市的賭場氛圍。

【大行報告】招銀國際重申比亞迪「買入」評級　認為股價回調提供買入機會　予目標價282元 【下一頁

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責任編輯 : 陳子謙

GameStop（美：GME） 巴菲特 股票 經濟 IPO 美國 美元

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