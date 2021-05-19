【小老闆生意經@iM網欄】具發展前景 淺談加密貨幣引起的財富效應

新冠疫情持續在全球蔓延，近日更發現一種新冠變種病毒，此變種病毒更在全球急速散播。疫情持續，不但對人們的健康造成傷害，更影響到人們的生活習慣。受疫情持續影響，百業蕭條，對全球經濟及金融市場更帶來前所未有的衝擊。

可是，在疫情影響下，本地樓市節節向上，不少地區的樓價更有破頂的跡象；放眼環球，隨著變種病毒在全球多個國家的病例不斷上升，例如根據美國疾病控制及預防中心（CDC）數字，至4月10日變種病毒株已成為美國境內最流行的新冠病毒，佔全體感染近六成。可是，即使受疫情影響，美國當地失業率高企，惟股市仍在高位徘徊。

虛擬貨幣深受市場追捧

疫情影響下，為何市場的熱錢好像還是有很多？首先，受疫情困擾，各地央行加大力度寬鬆的貨幣政策救市，以致市場流動資金充裕和市場氣氛改善。另外，虛擬貨幣市場交投持續活躍，不少虛擬貨幣價格屢創新高，價格在年內翻逾數倍有多，虛擬貨幣在社會上造成的財富效應不可忽視。

財富效應是指社會消費會隨居民財富的帳面價值向同一方向變動。當資產價格上升時，由於投資者覺得身家水漲船高（即使只是紙上富貴），其對經濟及財富前景的信心亦會增加，繼而帶動消費情緒。

目前加密貨幣的總價值已增至2.4兆美元，這個市場的規模跟其他法定貨幣相比，看似不算很大，但以部分加密貨幣近月的升勢去看，不排除這個市場將對未來金融市場或經濟構成很大的影響。最為人熟識的加密貨幣─比特幣（BTC）及以太幣（ETH），過去一年分別升近5倍、15倍。即使是一些毫無區塊鏈技術可言的狗狗幣（DOGE），過去一年升的幅逾更誇張，是數以百倍去計算。如是此的話，擁有虛擬貨幣作資產的人身家自然水漲船高。

加密貨幣具發展前景

然而，加密貨幣之所以受市場資金追捧，除了具投機性，其傳送的便利以及背後涉及的技術，其實亦甚具前景。加密貨幣是一種建立在區塊鏈技術上的數字貨幣，利用加密驗證去保護投資者的交易。不少人買入比特幣等加密貨幣是因為看好其技術及發展前景，而非投機性炒賣。再加上其傳送的便利，每人只須一部智能手機和網路連接，就可在全球輕易傳送。這意味財富可以透過無中介的存儲方式去建立，這種便利會令加密貨幣市場擴展得很快，快到難以推算及想像。這種史無前例的發展，足以改變世界及人類生活。

筆者作為小商家，以商業及投資性的角度出發，亦認同加密貨幣的發展前景及價值。可是，加密貨幣的價格卻受很多外圍因素影響，買入後則要承擔不少風險。如能承擔高風險的投資者，則可在未有泡沫爆破風險前小注跟搭一轉順風車。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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