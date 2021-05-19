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【美股焦點】大摩指最好情況下　2023年亞馬遜股價將升至6000美元　較現價高出85%

股樓投資 16:31 2021/05/19

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摩根士丹利分析師Brian Nowak周一發表研究報告表示，在最好的情況下，亞馬遜(美：AMZN)在2023年能達到每股6,000美元，意味潛在升幅或達到85%。

大摩指，基於其他頂級零售商和主要消費品公司的市盈率增長率（PEG），認為在牛市中，亞馬遜作為零售商和主要消費品公司，每股應值5000至6000美元。該行補充，亞馬遜目前市盈增長率為1.2倍，比其科技同行的中位數低近30%。值得留意，PEG值越低，意味該股的市盈率越低，或者盈利增長率越高，從而越具有投資價值。

大行對亞馬遜評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 美股

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