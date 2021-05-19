【美股焦點】大摩指最好情況下　2023年亞馬遜股價將升至6000美元　較現價高出85%

摩根士丹利分析師Brian Nowak周一發表研究報告表示，在最好的情況下，亞馬遜(美：AMZN)在2023年能達到每股6,000美元，意味潛在升幅或達到85%。

大摩指，基於其他頂級零售商和主要消費品公司的市盈率增長率（PEG），認為在牛市中，亞馬遜作為零售商和主要消費品公司，每股應值5000至6000美元。該行補充，亞馬遜目前市盈增長率為1.2倍，比其科技同行的中位數低近30%。值得留意，PEG值越低，意味該股的市盈率越低，或者盈利增長率越高，從而越具有投資價值。

大行對亞馬遜評級及目標價：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機