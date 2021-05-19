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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】阿婆跑得快 62歲PB 又Sub 3有無古怪？

名人薈萃 20:07 2021/05/19

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在跑步紀錄上，男女的距離愈來愈近。今年上半年環球跑界已誕生多個女子紀錄，當中肯雅選手Ruth Chepngetich在四月伊斯坦布爾的半馬拉松賽事，以64分2秒的完成，較去年埃塞俄比亞選手Ababel Yeshaneh所造的舊紀錄快了29秒；女子5公里賽事紀錄連環破，挪威選手Karoline Grøvdal在月初當地的5公里賽事，以14分39秒掄元，創下5公里賽世界紀錄，較剛剛在四月造出14分41秒世界紀錄的蘇格蘭Beth Potter 再快兩秒，但由於兩項比賽大會都沒有提供運動員藥檢設施，因此兩個紀錄都未必獲得官方承認。在剛剛的星期天，香港女子馬拉松選手姚潔貞亦以2小時31分21秒完成意大利米蘭馬拉松賽事，將自己的所創的香港紀錄推前近三分鐘，雖然最終未能達到東京奧運會的入場資格—2小時29分30秒，但已經做到很不錯成績。

肯雅Ruth Chepngetich以64分2秒打破女子半馬世界紀錄，距離60分鐘關口愈來愈近。(圖片來源：Ruth Chepngetich facebook專頁）

還記得去年小弟提過老人家都可以跑得快嗎？正所謂「巾幗不讓鬚眉」，已移居英國、曾經代表香港出戰奧運的歌頓遊子（Yuko Gordon，前稱長谷川遊子），在四月初倫敦舉行Dorney Lake馬拉松，以3小時29分01秒打破英國馬拉松W70（女子七十歲或以上組別）的紀錄，比舊紀錄快了超過6分鐘。如果大家跑齡有返咁上下，相信對長谷川遊子這個名字一點也不陌生，她於1983年代表香港出戰女子馬拉松世界錦標賽，並在1984年與跑手伍麗珠一參加首次設有女子馬拉松賽事的洛杉磯奧運會，造出2小時46分12秒的成績，而她的個人最佳馬拉松時間2小時38分32秒。

前香港奧運代表歌頓遊子在倫敦Dorney Lake馬拉松打破英國馬拉松W70紀錄。(圖片來源：Athletics Weekly twitter專頁）

在2016年的香港馬拉松，歌頓遊子（右）亦曾接受香港田徑總會的邀請，出任當年賽事的親善大使，旁為長跑好手陳敏儀（左）及姚潔貞（中）（圖片來源：香港馬拉松網站）

講到女子馬拉松耆英選手，不得不提的是今年62歲、來自日本的弓削田真理子 (Mariko Yugeta)，她在上個月的東京板橋馬拉松賽事，以2小時52分1秒再度打破女子馬拉松W60的世界紀錄。弓削田真理子早於2019年下關海響馬拉松（Shimonoseki Kaikyo Marathon）以2小時59分15秒，成為世上至今唯一60歲或以上Sub 3（以少於三小時完成馬拉松賽事）的女選手，之後愈戰愈勇，單單今年已兩度將紀錄推前，62歲繼續創下PB（個人最佳時間） ，完美演繹「阿婆跑得快」的境界，比不少年輕男子跑手還要快呢！

2019年，弓削田真理子在下關海響馬拉松以2小時59分15秒完成全馬，成為世上60歲或以上女子馬拉松sub 3第一人。(圖片來源：弓削田真理子 facebook專頁）

早前弓削田真理子接受日本版Runner’s World 訪問時表示，如果要破世界紀錄，就要留意全世界的頂尖跑手的一舉一動，看看如何應用在自己身上，這包括飲食、睡覺、運動鞋及如何導致受傷等，弓削田真理子連馬拉松世界紀錄保持者Eliud Kipchoge跑步時飲用的能量補充飲料牌子也知道，所以她今年參加比賽時亦跟到足。跑鞋方面，她平時練習會穿上Nike 4%，比賽時會穿上NEXT%，完全緊貼頂尖跑手步伐。

大約40年前的80年代初，弓削田真理子第一次參加馬拉松比賽，做出3小時9分21秒的時間，當年她誓言要短時間內衝破三小時的時間。然而，接著她結婚及誕下四個小朋友，工作及照顧子女分身不暇，到了2000年40歲時才再次參加馬拉松，但成績與Sub 3仍有一段距離。然而自50歲開始，弓削田真理子最細小的小朋友晉身中學後，她開始多了練習時間，除了會跑步通勤跑上班之外，亦參與跑會晚間訓練課程，每周跑量升至60英哩，到58歲的2017大阪馬拉松及一個月後的東京馬拉松，終於實現兒時夢想，做到sub 3時間，分別為2小時59分36秒及2小時58分15秒，已成為當年同齡女子馬拉松的最快紀錄。

至於弓削田真理子跑步有甚麼小貼士，她表示每天晚上都會睡足八小時，會定時吃吞拿魚、肝臟及紅肉攝取鐵質。自60歲開始她由全職轉做半職，每週跑步里數提升至75至 90英哩，不時會進行跑山訓練，日本富士山是她經常跑的地方，她丈夫會車她至富士山底，並在2,200米高處接她回家。在去年八月，她參考另一個日本馬拉松跑手Haruka Yamaguchi，將每周跑量提升至115英哩，即月跑近800公里，十分誇張，而辛苦訓練最終得到回報！

弓削田真理子明言：「我相信我65歲仍然可以sub 3！」以她的堅持及決心，這個目標相信一定會做得到吧！

弓削田真理子上月再以2小時52分1秒打破女子馬拉松W60的世界紀錄，再創PB！ (圖片來源：弓削田真理子 facebook專頁）

 

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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