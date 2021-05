 【輪•流轉@iM網欄】花心思尋獨特性 MIRROR演唱會為市場推廣帶來的啟示

友:「點解你唔影多啲嘅?」

我:「因為我想真係用自己對眼睇,掛住影就睇唔到㗎喇!」

MIRROR演唱會就係好睇成咁。

熟悉我的朋友都知道我是忠實「姜糖」和「鏡粉」一枚。幾經辛苦,托朋友的鴻福,拿到尾二場(5月10日星期一)的飛。關於MIRROR演唱會的觀後感,網上已經有不少寫得非常好的文章,自己既文筆一般又詞窮,無謂獻醜再長篇大論,講「香港樂壇不死」、「樂壇改朝換代」那類觀點……

由造星1開始睇到而家,由有點柴娃娃feel,進化到十二人位位都有獨特性,可以獨當一面,當中付出的努力毋容置疑!今次演唱會看到的穩打穩紮,就知道現在已經不需要擔心他們的表現穩定性,只是要再研究一下怎樣可以再進一步、找尋突破。

唔駛講好多人都知,鏡粉的應援威力之大,有幾令人震撼和感動,令我諗起之前碧咸反對歐超聯所講:「Football is nothing without the fans」,其實對於表演者來說亦一樣,所以MIRROR可以行到呢一步,都真係一眾鏡粉的功勞,多謝!

雖然看似風馬牛不相及,上次談及《ERROR自肥企画》彈起,當中的成功之道其實亦可以應用到窩輪牛熊證的市場推廣。而MIRROR爆紅亦都正正是一個極其成功的市場推廣銷售真實例子。上次講過《ERROR自肥企画》贏的是創意、大膽,而當運用到投資產品的推廣工作上,創新思維的確可以令投資者第一步認識品牌,增加知名度,亦不排除投資者會因此而試吓購買相關產品,不過這都只是第一步,要再進一步站穩腳步,令業務增長具持續性,甚至令投資者對品牌建立忠誠度,產品本身都一定要高質。以窩輪牛熊證為例,最重要的就是有合適的產品予投資者選擇,發行商於定下產品發行策略的時候,需要考慮發行甚麼相關資產的輪證,詳細條款如到期日、行使價、甚或換股比率等等,皆為需要決定的因素。窩輪牛熊證的產品本身可謂全無獨特性可言,一間發行商發行了一隻產品,另一間發行商可以跟隨同樣的條款去發行一模一樣的產品,即是可以「人出我又出」。不過,有時候當一隻正股突然開車,資金湧入,如果是冷門股,場內產品供應罕有,人無你有時,投資者便很大機會會選擇你的產品;而如果這隻正股算是熱門股,但有時就可能是發行商在發行產品時,花多一點點心思,令產品多了點點的獨特性,隨時就是贏那一點點,最終吸引到更多資金買入。

另外,除了窩輪牛熊證的產品條款之外,發行商對於產品的開價積極性,維持買賣秩序,亦直接影響產品會有多少回頭客。

總括而言,長期成功的市場推廣及銷售,需要創新的方法外,還需要理想的產品條款、積極的開價服務齊齊配合。

最後講番個演唱會,睇完足足成個星期,都未完全平復到,仍然非常亢奮,希望下站真係紅館見!

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌,有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價,閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險,如有需要應諮詢專業建議 。

作者_葉文炘簡介: 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事,從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商,學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動,除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外,亦分享日常生活、興趣等等,希望做到輪證以外,一樣精彩。

