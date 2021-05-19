 【輪•流轉@iM網欄】花心思尋獨特性 MIRROR演唱會為市場推廣帶來的啟示

友：「點解你唔影多啲嘅？」

我：「因為我想真係用自己對眼睇，掛住影就睇唔到㗎喇！」

MIRROR演唱會就係好睇成咁。

熟悉我的朋友都知道我是忠實「姜糖」和「鏡粉」一枚。幾經辛苦，托朋友的鴻福，拿到尾二場(5月10日星期一)的飛。關於MIRROR演唱會的觀後感，網上已經有不少寫得非常好的文章，自己既文筆一般又詞窮，無謂獻醜再長篇大論，講「香港樂壇不死」、「樂壇改朝換代」那類觀點……

由造星1開始睇到而家，由有點柴娃娃feel，進化到十二人位位都有獨特性，可以獨當一面，當中付出的努力毋容置疑！今次演唱會看到的穩打穩紮，就知道現在已經不需要擔心他們的表現穩定性，只是要再研究一下怎樣可以再進一步、找尋突破。

唔駛講好多人都知，鏡粉的應援威力之大，有幾令人震撼和感動，令我諗起之前碧咸反對歐超聯所講：「Football is nothing without the fans」，其實對於表演者來說亦一樣，所以MIRROR可以行到呢一步，都真係一眾鏡粉的功勞，多謝！

雖然看似風馬牛不相及，上次談及《ERROR自肥企画》彈起，當中的成功之道其實亦可以應用到窩輪牛熊證的市場推廣。而MIRROR爆紅亦都正正是一個極其成功的市場推廣銷售真實例子。上次講過《ERROR自肥企画》贏的是創意、大膽，而當運用到投資產品的推廣工作上，創新思維的確可以令投資者第一步認識品牌，增加知名度，亦不排除投資者會因此而試吓購買相關產品，不過這都只是第一步，要再進一步站穩腳步，令業務增長具持續性，甚至令投資者對品牌建立忠誠度，產品本身都一定要高質。以窩輪牛熊證為例，最重要的就是有合適的產品予投資者選擇，發行商於定下產品發行策略的時候，需要考慮發行甚麼相關資產的輪證，詳細條款如到期日、行使價、甚或換股比率等等，皆為需要決定的因素。窩輪牛熊證的產品本身可謂全無獨特性可言，一間發行商發行了一隻產品，另一間發行商可以跟隨同樣的條款去發行一模一樣的產品，即是可以「人出我又出」。不過，有時候當一隻正股突然開車，資金湧入，如果是冷門股，場內產品供應罕有，人無你有時，投資者便很大機會會選擇你的產品；而如果這隻正股算是熱門股，但有時就可能是發行商在發行產品時，花多一點點心思，令產品多了點點的獨特性，隨時就是贏那一點點，最終吸引到更多資金買入。

另外，除了窩輪牛熊證的產品條款之外，發行商對於產品的開價積極性，維持買賣秩序，亦直接影響產品會有多少回頭客。

總括而言，長期成功的市場推廣及銷售，需要創新的方法外，還需要理想的產品條款、積極的開價服務齊齊配合。

最後講番個演唱會，睇完足足成個星期，都未完全平復到，仍然非常亢奮，希望下站真係紅館見！

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議 。

作者_葉文炘簡介： 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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