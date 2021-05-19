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李嘉誠、騰訊有份投資的Bad Robot Games完成B輪融資 集資逾4000萬美元

股市 15:53 2021/05/19

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誠哥、騰訊有份投資的Bad Robot Games完成B輪融資 集資逾4000萬美元

Bad Robot旗下的Bad Robot Games宣布完成B輪融資，是次融資金額超過4000萬美元（約3.11億港元），再獲得騰訊 （00700） 、長和系創辦人李嘉誠旗下的維港創投等股東再度投資。

是次融資，由Galaxy Interactive的Galaxy EOS VC基金牽頭，除騰訊及維港投資外，原有股東Iconiq Capital亦有份參與投資。據悉，公司計劃將融資集得金額用於拓展自家遊戲工作室。

Bad Robot Games是電影製作公司Bad Robot在2018年設立的新部門，主要計劃與其他開發團隊合作，設計面向移動、PC和主機平台的3A級別遊戲，希望令玩家能夠沉浸在電影式的體驗中。而遊戲工作室更會與母企合作，獲得其IP授權，合作開發跨媒體的娛樂內容。

該遊戲公司於2018年已經獲得騰訊以及華納兄弟互娛入股，雖然對外未有透露與騰訊的具體合作條款，但騰訊獲得旗下遊戲在亞洲市場的發行權。

早前有媒體曾報道，Bad Robot與Epic Games旗下工作室合作開發跨平台諜戰遊戲《Spyjinx》，該遊戲於去年中在東南亞市場推出進行測試。

而母企Bad Robot（壞機器人製片公司），由《星球大戰：原力覺醒》導演J. J. Abrams持有，公司參與製作的影片包括《星際爭霸戰》、《星球大戰：天行者崛起》等。

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記者：梁安琪

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