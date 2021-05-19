【政府工略】房署招聘二級工人 屬公務員合約 只要小六學歷

房屋署招聘二級工人，職位屬公務員合約，最低月薪13,730元，最高達16,175元，不過有時須於偏遠地區執行任務和不定時工作，亦有可能要輪班或逾時工作、執行緊急職務以及於戶外工作。。該職位將於本月28日截止申請，有意申請人士可透過郵寄方式或經互聯網申請。

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入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。由於處理申請是以申請人在申請表上填寫的資料為準，申請人必須清楚填妥申請表格（包括個人資料、有關學歷資格及工作經驗），並於申請書上註明其資歷已於截止申請日期（即2021年5月28日）或之前獲取。



以親身或郵寄方式遞交的申請書須於截止申請日期(即2021年5月28日)或之前送達聯絡地址，信封面須註明「申請二級工人職位」。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。

申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請人亦可經公務員事務局的互聯網站作網上申請。請注意，如申請並非以指定表格遞交，或申請表格未經填妥或簽署，或所填寫的資料未能清楚顯示申請人符合本職位的入職條件，或逾期或以傳真或電郵方式提交，申請概不受理。



申請人如獲選參加技能測試，通常會在截止申請日期後約10至14個星期內接獲通知（以郵寄方式）。如申請人未獲邀參加技能測試，則可視作經已落選。

聯絡地址:九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組

查詢電話:2761 6192

截止申請日期(日/月/年) :28/05/2021 23:59:00

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責任編輯：陳楚琨