【筍工推介】民政署請區議會活動統籌員 月薪1.6萬 五科考獲3即可申請

民政事務總署轄下的黃大仙民政事務處聘請區議會活動統籌員，月薪16,475元，需在DSE五科中考獲第3級或以上成績，主要為黃大仙民政事務處及黃大仙區議會轄下的委員會和工作小組提供文書、行政和秘書職務支援。職位按非公務員合約條款受聘，合約期由受聘日至2022年3月31日，而合約期或會因應運作需要而有所分別，續約與否須視乎工作表現及工作需要而定。與此同時，有可能須戶外和不定時工作。

入職要求：

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主要職責：

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申請手續：

申請表格[通用表格第340號（3/2013修訂版）]可於民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，亦可從公務員事務局互聯網站下載。填妥的申請表格須於截止申請日期或之前，郵寄或送交到黃大仙民政事務處（地址：九龍黃大仙龍翔道138號龍翔辦公大樓6樓），信封面須註明「申請活動統籌員（區議會）」。郵寄表格的申請日期以郵戳為準。親身遞交的表格須於截止申請日下午六時前送交指定地址。

所有申請人均須在申請表格內詳列工作經驗，包括職銜、職責及工作性質。如非使用指定申請表格、填報的資料不全、逾期遞交，或以傳真／電郵方式遞交的申請，將不獲考慮。申請人如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後約8至10個星期內接到通知。如遇到申請人數眾多等情況，則可能需時稍長。未獲邀參加面試的申請人，可視作已落選。

本處或會以電郵聯絡申請人，請申請人於申請表上清楚寫上電郵地址，並且檢閱電郵。



申請人參加面試時，須帶備以下文件︰(1) 香港永久性居民身份證，(2) 學歷證明正副本，(3) 工作證明正副本，及 (4) 近照一張。

聯絡地址：九龍黃大仙龍翔道138號龍翔辦公大樓6樓

查詢電話：3143 1114

截止申請日期(日/月/年) ：25/05/2021 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂