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【美股分析】調查指通脹成美股最大風險　以史為鑒通脹達4%後多跌市？

股樓投資 18:35 2021/05/19

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近期美國10年期國債收益率走高，不定期引發美股震蕩，皆因美債息走高，反映的是投資者預期美國通脹升溫，或有可能引發聯儲局提前加息。上周公布的美國4月份消費者物價指數（CPI），按年急升4.2%，遠遠高於預期，創下2008年9月以來最大升幅，核心CPI亦較去年同期增3%。

【美股分析】憂通脹殺到又唔知點算？ 薦4隻美股ETF抗通脹【下一頁

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華爾街日報專欄作家 James Mackintosh 周一（19日）撰文指出，通脹率達到4%，是決定市場未來走勢的轉折點。Mackintosh表示，當前股市有三大主軸，分別是通脹如何發展、聯儲局會否採取行動、以及股市正處於歷史高位。他認為若通脹走高是源於供應鏈壓力，通脹或會於短期內回落至正常水平；即使通脹持續下去，但若聯儲局不收緊貨幣政策，股市於一段時間或不會受太大影響。

數據顯示，自1957年標普500指數出現至今，美國歷史上曾有過9次通脹高於4%的情況，當中股市有8次是在3個月後下跌。唯有2005年9月時的一次，通脹突破 4%後又隨即回落，市場得以收復失地，整體並未受到太大波及。

不過歷史總歸過去，無法代表未來市場之走向。美國銀行最新公布的5月基金經理調查顯示，投資者們正視通脹為當前市場最大風險，由於擔憂通脹走高或令增長股受壓，基金經理們表示已經減持科技股。

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编辑：李勝男

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