【室內設計】80後夫婦花41萬共同設計近千呎愛巢　兩房打通變一房連套廁　仿如置身日本部屋

在港擁有自己的物業，定必好好粉飾一番，有不少業主都偏愛把居所裝修成日式簡約風，用色較為統一之餘，也可提升空間感。有戶主見單位原有裝修殘舊，便花約56萬元（連家具電器），裝修近千平方呎單位，雖然用色較為單調，但也有不少改動的地方，如將兩房單位打通為一房，並設套廁、設乾濕分離；整間屋以白色為主，配以木色家具作襯托，位於飯廳中的高櫃更擺放了戶主心愛的模型，主人房則設有趟門高櫃用作儲物用途。

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位於薄扶林碧瑤灣的單位，有兩房一廳，另配有工人房、附露台，實用面積達約976平方呎，樓齡逾20年，為一對80後夫婦和傭工居住。戶主花約1850萬元購入時，留意到原有裝修已殘舊，便決定與太太化身成「設計師」，重新設計屬於兩口子的「愛巢」，一起構思平面圖。

單位中的露台為雙吊趟門，因此不用擔心採光問題，兩人在客廳設計都較為簡約，放置了沙發、茶几等家具。兩人又訂造半實木間條屏風儲物櫃連卡座，並配上流蘇水晶吊燈，一來可分隔玄關和飯廳位置、二來可營造低調奢華感，令人彷似置身在餐廳。此外，他們又在飯桌前方，放置高櫃展示心愛的收藏品，如動漫—《海賊王》的模型，飯廳頓時變成「小型展覽廳」，閒時也可細味欣賞。

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單位原本為2房一廁，在裝修後則打通成一房，並改成套廁設計，另新增衣帽間。原本廁所位於兩房之間，改動後則變為衣帽間，而套廁則移至客房位置。裝修師傅清拆廁所的浴缸、洗手盆、地磚等；而套廁中的座廁去水喉變為埋喉入牆等，設有乾濕分離。浴室內的設計也不普通，分別設有企缸和按摩缸，配以日式木格珊的天花板及舖上木紋磚，以造高淋浴地台，令和風感大大提升。至於在主人房方面，裝修師傅造地台升高，放置睡床，另設有趟門高櫃作收納用途。衣帽間內的小梳妝枱，可讓女主人在出門前坐下整理儀容。

談起整個裝修最具的挑戰位，倒也不是浴室的工程，反而是廚房設計。業主指，本想把廚房改半開放式設計，但因主力牆問題，不能拆掉，也只好作罷。





裝修費用（不包家具電器） 清拆工程：約4.5萬元 泥水工程：約8.2萬元 油漆：約3.7萬元 水電工程：約5.7萬元 木工工程：約14.6萬元 鋁窗工程：約3萬元 雜項：約1.3萬元 共花費：約41萬元

*圖片及資料由「好師傅CoDeco裝修平台」提供。

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責任編輯：黎淑雯

