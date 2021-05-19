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藝人莊思敏沽銅鑼灣劏場舖　持貨16年勁蝕近七成　曾信「磚頭點都可以返家鄉」

股樓投資 16:05 2021/05/19

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雖然本地疫情持續好轉，但商鋪市場復甦需時，個別業主只好沽貨止蝕。由藝人莊思敏等人持有的銅鑼灣銅鑼坊商場2樓舖位，近期以60萬元沽出，持貨16年，帳面勁蝕120萬元。 

土地註冊處資料顯示，銅鑼坊商場樓2樓單號鋪上月以60萬售出。據了解，該舖位面積約40平方呎，原由莊思敏（CH'NG, SE-MIN）及一名蘇姓人士持有，各佔一半業權，二人於2005年以180萬元購入上述舖位。以新成交價計，舖位16年間帳面蝕近120萬元，即約67%。

【大行報告】大摩料失業率已見頂　維持今年樓價升3%預測　首選三大發展商【下一頁

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值得留意的是，莊思敏於2012年接受傳媒訪問時說，早年與朋友合資180萬元，購入銅鑼坊鋪位，及後曾接獲買家出價200萬元洽購，但無沽貨。其後受市道所累，鋪價大跌，她曾向傳媒指，「相信磚頭點都可以返到家鄉」，又指買過此舖後，得到寶貴教訓，不敢再沾手投資舖位。 

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撰文 : 黃卓賢

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