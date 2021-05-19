▲ 【Bitcoin】比特幣跌穿40000美元回落至Tesla披露買入前水平 Tesla帳面盈利大縮水

比特幣分別受累特斯拉Tesla（美︰TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）言論及內地全面封殺消息，比特幣今日跌穿40000美元水平，一度低見38585美元，意味將Tesla2月初時披露斥15億美元買入Bitcoin後的升幅蒸發，而Tesla持有比特幣的帳面盈利亦大幅縮水。

內地全面封殺比特幣等虛擬貨幣應用，詳情請看【下一頁】

Tesla於2月8日披露購入等值15億美元的比特幣，消息刺激比特幣價格急升。

Tesla 1月購入比特幣，比特幣1月價格介乎29333美元至37020美元，若以歷史高位64829美元計，Tesla持有比特幣的價值曾升最多75%至1.2倍，帳面盈利達11億至18億美元。

不過，按最新比特幣價格約38800美元水平計算，Tesla持有比特幣的價值則僅升值4.8%至32%。帳面盈利縮水至7200萬至4.8億美元。

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責任編輯︰梁浩碩