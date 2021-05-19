【美股焦點】「契媽」Cathie Wood幾乎清倉蘋果　再度加倉呢隻比特幣概念股

有「連登契媽」之稱的Cathie Wood旗下方舟投資（Ark Invest），本周一（18日）再度減持蘋果 (AAPL) ，增持美國最大加密貨幣交易所Coinbase (COIN) 。

根據ARK持倉變動披露顯示，Ark Fintech Innovation ETF（ARKF）本周一沽出188,455股蘋果，價值2,380萬美元，目前僅持有2,702股。此外，ARK旗下其他ETF皆已清倉蘋果股票。

本周三（19日）比特幣價格一度跌破40,000美元，不過Cathie Wood旗下the Ark Innovation ETF (ARKK)、以及 the ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) 周一再度買入259,897股加密貨幣交易所Coinbase，斥資645萬美元。

在此之前Ark Invest合共持有約340萬股Coinbase，總值約為8.78億美元。本周一Coinbase跌3.92%，收報248.24美元。

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编辑：李勝男