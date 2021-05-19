【買樓理財】業主1979年買入南豐新邨　持貨逾四十載　現沽大賺55倍

港島市區樓向來是投資客的熱門選擇，有長情業主42年前購入鰂魚涌南豐新邨，幾經風霜不放手，終在最近樓市旺勢之下沽貨離場，物業大升值逾55倍。利嘉閣地產皇牌屋苑康怡花園分行高級經理陳家豪表示，成交單位為南豐新邨12座中高層G室，單位實用面積約391平方呎，屬兩房間隔，外望享開揚市景。

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上址近日以738萬元沽出，實用面積呎價約18,875元。據悉，原業主於1979年4月，以約13.1萬元購入上述單位，持貨達42年，現轉手帳面獲利約724.9萬元，物業大幅升值逾55倍。

陳家豪補充，南豐新邨本月至今暫錄約7宗二手成交個案，屋苑現時約有83個放盤提供，最低入場價由680萬元起。

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