  • 33°C
香港時間 : 2021519日 (三) 16:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買樓理財】業主1979年買入南豐新邨　持貨逾四十載　現沽大賺55倍

股樓投資 15:36 2021/05/19

分享：

港島市區樓向來是投資客的熱門選擇，有長情業主42年前購入鰂魚涌南豐新邨，幾經風霜不放手，終在最近樓市旺勢之下沽貨離場，物業大升值逾55倍。利嘉閣地產皇牌屋苑康怡花園分行高級經理陳家豪表示，成交單位為南豐新邨12座中高層G室，單位實用面積約391平方呎，屬兩房間隔，外望享開揚市景。

延伸閱讀︰

【有相睇】樂湖居裝修雅致又望靚景　買家一睇鍾情　即場拍板斥705萬入市【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

上址近日以738萬元沽出，實用面積呎價約18,875元。據悉，原業主於1979年4月，以約13.1萬元購入上述單位，持貨達42年，現轉手帳面獲利約724.9萬元，物業大幅升值逾55倍。

陳家豪補充，南豐新邨本月至今暫錄約7宗二手成交個案，屋苑現時約有83個放盤提供，最低入場價由680萬元起。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【有相睇】樂湖居裝修雅致又望靚景　買家一睇鍾情　即場拍板斥705萬入市
2021/05/18
【有相睇】樂湖居裝修雅致又望靚景　買家一睇鍾情　即場拍板斥705萬入市
【有相睇】海景向南樓難求　首置客一見傾心　花逾千萬買海之戀兩房單位
2021/05/18
【有相睇】海景向南樓難求　首置客一見傾心　花逾千萬買海之戀兩房單位
【二手破頂潮】買家怕錯失心水盤　零議價入市馬鞍山迎海‧星灣　兩房價直逼900萬
2021/05/18
【二手破頂潮】買家怕錯失心水盤　零議價入市馬鞍山迎海‧星灣　兩房價直逼900萬
【二手破頂潮】憧憬單位高層向海　上車客破頂價820萬購海灣花園　創同類單位及屋苑成交價新高
2021/05/18
【二手破頂潮】憧憬單位高層向海　上車客破頂價820萬購海灣花園　創同類單位及屋苑成交價新高

你可能感興趣

【有相睇】樂湖居裝修雅致又望靚景　買家一睇鍾情　即場拍板斥705萬入市
16:30 2021/05/18
【有相睇】樂湖居裝修雅致又望靚景　買家一睇鍾情　即場拍板斥705萬入市
【有相睇】海景向南樓難求　首置客一見傾心　花逾千萬買海之戀兩房單位
18:07 2021/05/18
【有相睇】海景向南樓難求　首置客一見傾心　花逾千萬買海之戀兩房單位
【二手破頂潮】買家怕錯失心水盤　零議價入市馬鞍山迎海‧星灣　兩房價直逼900萬
18:09 2021/05/18
【二手破頂潮】買家怕錯失心水盤　零議價入市馬鞍山迎海‧星灣　兩房價直逼900萬
私人屋苑 南豐新邨 利嘉閣 鰂魚涌

上一篇文章

【筍工推介】民政署請區議會活動統籌員 月薪1.6萬 五科考獲3即可申請

下一篇文章

【儲錢攻略】打工仔儲錢難﹖ 4招「無痛存錢法」由儲「銀仔」開始　 2年儲5位數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【附路線圖】避人潮冷門行山路線 隱世草地深呼吸
【附路線圖】避人潮冷門行山路線 隱世草地深呼吸