【新冠疫苗】俄亥俄州抽獎「谷針」接種率顯著上升

▲ 俄亥俄州早前推出大抽獎，每星期抽出1名接種新冠疫苗的人發放100萬美元（約780萬港元）的獎金。

美國為加快新冠疫苗接種進度，各州實施多項措施「谷針」。俄亥俄州早前推出大抽獎，每星期抽出1名接種新冠疫苗的人發放100萬美元（約780萬港元）的獎金。該州推出抽獎措施後，新冠疫苗接種率顯著上升。

美國推出不同的措施鼓勵民眾接種疫苗：

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【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」 【下一頁】

俄亥俄州上周三（12日）表示會舉行大抽獎，由本月26日起，每周三抽出一名最少已接種一劑新冠疫苗的幸運兒，他們分別可獲得100萬美元獎金。該州也會抽出一名最少接種一劑疫苗的青少年，會其提供州立大學4年全額獎學金。

該州衛生官員周一（17日）表示，政府宣布大抽獎計劃兩日後，該州於上周五（14日）的接種劑數達2.54萬劑，創過往三周以來的單日最高數字。該州年齡介乎30歲至74歲人口接種量也增加6%。

民眾接種疫苗後需自行上官方網站，或致電衛生部門熱綫登記抽獎。另外，如幸運兒成功抽得100萬美元大獎，也需要交稅。

俄亥俄州周一再增729宗新冠肺炎確診個案，累計約有100萬宗確診。該州約500萬人已接種最少一劑新冠疫苗，佔俄亥俄州人口近43％。

責任編輯：鄭錦玲