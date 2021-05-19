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【儲錢攻略】打工仔儲錢難﹖ 4招「無痛存錢法」由儲「銀仔」開始　 2年儲5位數

股樓投資 15:22 2021/05/19

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影響全港約18萬公務員薪酬調整的薪酬趨勢調查於日前出爐，其中高層員工薪酬趨勢總指標是-1%、中層0.49%、低層0.48%，公務員有可能需要凍薪甚至減薪，相信一眾於私人機構的工作的打工仔，今年加人工機會不大，但物價未見回落，其中車費更有增無減，要在現今世代儲錢難度更大。


後生仔想儲錢，其實並不一定需要節衣縮食，可以參考以下4大「無痛存錢法」，有網友單靠儲起零錢，在2年間儲了數萬元。

1.「水桶儲錢法」
有台灣網民於臉書專頁《爆廢公社》上發文，分享自己有一個存了將近2年的「存錢筒」，該網民指，自己於2年前開始實行「水桶儲錢法」，全是每天下班後，養成習慣將口袋中剩下的零錢儲起來，存放在儲錢筒內。


2年過後，該網民打開儲錢筒後，發現水桶內的金額竟高達15萬台幣（約4.2萬港元），單是硬幣的部分就有10萬元台幣（約2.8萬港元）。網民表示，他的銀行戶口內雖然也有存款，但不知不覺間利用儲錢筒存下這數目，感到驚人。

【室內設計】70歲外公為愛孫大顯身手　裝修400呎8人住公屋　一房可放4張床　獲網民激讚：「愛心之作」，詳見【下一頁

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2. 月曆儲錢法
月曆儲錢法是由韓國女生發明的的創意儲錢方法，實行的方式，是先要自製一個用來儲錢的月曆，這款「存錢月曆」就像月曆一樣，每天都有一格，將日期設計成小口袋更方便放錢進去，每天投入能力所及的金額，每天將特定金額儲起來，累積成大錢，更可以將月曆掛在當眼位置，提醒自己要記得儲錢。
另一個方式，是可以在月初的時候先把整個月的生活費拿出來，並將錢平均的放在每一格格子中。出街時只拿取每格的金錢，並將提款卡放在家裡，別帶出門，也要克制自己不能用線上支付系統，這方式令每天的生活費一目了然的攤在眼前，就能夠更有效的控管金錢支出。

韓國的月曆儲錢法（資料來源：網上圖片）

韓國的月曆儲錢法（資料來源：網上圖片）


3.「365天」儲錢法
「365天」儲錢法是由台灣發明，這方式很簡單，你第一天就選一個金額，例如10元，所以你第一天就存10元。第二天開始就加倍，第二天存20元、第三天存40元、第四天存80元等，如此類推。
網上也有很多365天儲錢法的表格，每天把錢投入儲錢箱時，就劃掉一格，看著表格一格格的劃掉、儲錢箱越來越滿，就會有很大的成就感。

【職場熱話】工作三年 從未收到稅單 該怎麼辦？ 網民：交稅同死亡都是不能避免的，詳見【下一頁


4.零存整付儲錢法 
零存整付儲錢法就是日常買飯、買飲品、搭車的時候，很少會特地找足夠的零錢付款，一般都會直接拿出紙幣付款，因此一定會有零錢，這個時候就把這些零錢儲起來，久而久之也會是驚人的存款。

【筍工推介】信和集團招聘日提供1000個職位 有三成工作適合後生仔 副主席黃永光：年輕人是香港未來的希望，詳見【下一頁

 

 

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記者：陳詠妍

南韓 台灣 財務自由 經濟 零存整付

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