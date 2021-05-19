【法定假期】張建宗：僱傭修訂條例如獲通過 明年佛誕將成首個新增法定假日

今日(19日)是佛誕，屬於公眾假期並不是法定假期，部分「打工仔」還要上班。政務司司長張建宗於Facebook專頁帖文，提到今年的佛誕維持為公眾假期，但若政府所提交的《2021年僱傭（修訂）條例草案》獲順利通過，2022年的佛誕將會成為首個新增的法定假日。

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他又表示，立法會目前正審議《2021年僱傭（修訂）條例草案》，將《僱傭條例》下法定假日的日數由現時的12日逐步增至17日，與公眾假期日數看齊。

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他又指，此舉將會令全港過百萬「打工仔」受惠，同時也是一個改善勞工權益的重要里程碑。

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責任編輯：羅浩濂