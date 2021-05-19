【Google IO】Android 12測試版亮相　手機變身數碼車匙

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Google在每年Google I/O都會正式揭示新一代Android系統的功能，並開放測試版本至一般用戶，今年的Android 12亦不例外。Android 12 Beta 1已於今日正式推出，據悉Pixel 3或以後的Google Pixel、小米11系列、以及OnePlus 9 / 9 Pro、OPPO Find X3 Pro、Nokia X20等，將可馬上試用Android 12 Beta。另外據外媒報道，ASUS、Sharp、TCL和ZTE的手機，都可在稍後升級。
據Google I/O大會，Android 12的更新涉及3大方向，包括：設計、效能與裝置連結功能。
設計： Google聲稱今次為Android史上最大型設計改動。新設計概念「Material You」強調更個性化的使用體驗。畫面與配色經重新設計、標記形狀、光暗、動畫效果都已煥然一新，例如用戶更換桌面圖後，系統會自動將各種介面頁面的配色更換。介面亦更人性化，新的主畫面設計下，所有應用程式的通知會更清晰，而鎖定畫面亦變得更簡潔。在升級系統介面的同時，Google聲稱手機運算更快、更省電，系統CPU執行速度快22%，系統伺服器的主要核心使用量減少15%。
私隱功能：Android 12推出新的系統私隱版面Privacy Dashboard，用戶可在一個版面輕易管理手機的存取權設定，同時檢視哪些應用程式在存取數據、有多頻密及存取哪些資料，並作出更改。手機介面增設提示功能，提醒用戶有應用程式正在使用鏡頭或咪高峰功能，並且可在快速設定頁面關閉程式存取。此外，對於涉及用戶個人資料的運算，新設的Android Private Compute Core，包括對聲音檔及語言處理的運算，會只在手機裝置上進行而不經網絡，涉及功能包括即時字幕、智慧回覆等，更能保護用戶個人資料。
裝置連結：手機已是用戶數碼生活的核心，Google就表示，用戶希望不同裝置：包括電視、筆記本電腦、可穿戴裝備甚至汽車可以連結、共同運作。I/O上揭示一些Android下裝置互連的新功能，包括：
不過值得一提，據AndroidPolice的報道，小米與OnePlus版本的Android 12並不穩定，並已出現變磚的個案，該網建議非Pixel用戶暫時不要升級系統。
責任編輯: 周俊霖