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【Google IO】Android 12測試版亮相　手機變身數碼車匙

科技 14:48 2021/05/19

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Android 12畫面經過重新設計，畫面更簡潔、人性化。（圖片來源:Google）

Google在每年Google I/O都會正式揭示新一代Android系統的功能，並開放測試版本至一般用戶，今年的Android 12亦不例外。Android 12 Beta 1已於今日正式推出，據悉Pixel 3或以後的Google Pixel、小米11系列、以及OnePlus 9 / 9 Pro、OPPO Find X3 Pro、Nokia X20等，將可馬上試用Android 12 Beta。另外據外媒報道，ASUS、Sharp、TCL和ZTE的手機，都可在稍後升級。

據Google I/O大會，Android 12的更新涉及3大方向，包括：設計、效能與裝置連結功能。

設計： Google聲稱今次為Android史上最大型設計改動。新設計概念「Material You」強調更個性化的使用體驗。畫面與配色經重新設計、標記形狀、光暗、動畫效果都已煥然一新，例如用戶更換桌面圖後，系統會自動將各種介面頁面的配色更換。介面亦更人性化，新的主畫面設計下，所有應用程式的通知會更清晰，而鎖定畫面亦變得更簡潔。在升級系統介面的同時，Google聲稱手機運算更快、更省電，系統CPU執行速度快22%，系統伺服器的主要核心使用量減少15%。

更換桌布後，介面色彩會自動調整。（Google圖片）

私隱功能：Android 12推出新的系統私隱版面Privacy Dashboard，用戶可在一個版面輕易管理手機的存取權設定，同時檢視哪些應用程式在存取數據、有多頻密及存取哪些資料，並作出更改。手機介面增設提示功能，提醒用戶有應用程式正在使用鏡頭或咪高峰功能，並且可在快速設定頁面關閉程式存取。此外，對於涉及用戶個人資料的運算，新設的Android Private Compute Core，包括對聲音檔及語言處理的運算，會只在手機裝置上進行而不經網絡，涉及功能包括即時字幕、智慧回覆等，更能保護用戶個人資料。

裝置連結：手機已是用戶數碼生活的核心，Google就表示，用戶希望不同裝置：包括電視、筆記本電腦、可穿戴裝備甚至汽車可以連結、共同運作。I/O上揭示一些Android下裝置互連的新功能，包括：

  • 1.數碼車匙，用戶可經UWB（Ultra-wideband）連接直接在手機畫面解鎖汽車，或以NFC功能輕觸車門以解鎖；今年稍後會開始在Google Pixel與部分三星手機開始推出此功能，支援包括BMW與其他車廠的汽車。
  • 2. 手機連接Chromebook：之前推出的Phone Hub已可讓用戶在Chromebook操作Android手機，包括接受訊息、開啟網絡熱點功能等，以及同步網絡瀏覽器內容等功能。Phone Hub未來會增設直接讀取手機圖片的功能，可以直接在Chromebook編輯相片再上傳網絡，再不用先電郵或雲端上傳給自己。
  • 3. 電視遙控：今年稍後Android將會內置電視遙控器功能，直接操作Android OS的智能電視，可取代電視原本提供的遙控器，並且輸入帳戶密碼、電影名稱等資料時亦更方便。 數碼車匙功能，將會開通至BMW等部分車款。(Google圖片)

不過值得一提，據AndroidPolice的報道，小米與OnePlus版本的Android 12並不穩定，並已出現變磚的個案，該網建議非Pixel用戶暫時不要升級系統。

責任編輯: 周俊霖

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