倫敦開放租賃電動滑板車 1年試上路

近年電動小型車輛興起，英國不少人選擇以此代步，但要在路上行駛其實仍未合法。倫敦交通局近日宣布，開放租賃電動滑板車並可以在路上合法行駛，預期計劃維持一年，暫時未公布收費。不過，私人擁有電動車仍被禁止路上使用。

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倫敦交通局（Transport for London;TfL）確定試行一年電動滑板車租賃服務，並開放電動滑板車在部分區域的路段使用，計劃將在6月7日開始。目前，全英共有40多個城市已經試行同類計劃，政府亦有意將電動滑板車納入合法馬路使用工具。惟試行計劃中，私人電動滑板車仍不可在馬路﹑單車徑或行人道上使用。

然而，有人對電動滑板車的安全存疑，反對合法化使用。數據顯示，政府去年試行馬路上使用電動滑板車後，已有超過70人因此受傷，更有11名重傷者。早於2019年，英國曾發生一宗涉及駕駛私人電動滑板車的命案。

TfL表示，安全是電動滑板車試行計劃的重心，並按照更嚴格的標準制定安全措施。TfL指租用者必須擁有車輛或電單車駕駛執照，駕駛期間建議佩帶頭盔，前後燈必須長期開啟，時速不得超過每小時12.5英里（約20公里）。而且，在首次租用前，使用者被要求強制參與網上安全課程。

責任編輯：吳漢培