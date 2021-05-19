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【捲屏手機】三星首部捲屏手機或命名為「Galaxy Z Roll」　傳最快明年推出

科技 15:40 2021/05/19

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近日三星為旗下首款捲屏手機申請名字註冊，該機將命名為Galaxy Z Roll，傳於2022年上市。

三星（Samsung）最近於美國舉行Display Week 2021網上展覽會，向公眾展示新的屏幕產品及技術。同時有外媒消息指出，近日三星為旗下首款捲屏手機申請名字註冊，該機將命名為Galaxy Z Roll，傳於2022年上市。

<<【MWC2021】疫情不穩　南韓代表三星、KT將缺席MWC實體展

<<【三星手機】三星發布Android安全更新清單　2款Galaxy舊旗艦慘被淘汰

外國科技網站Let's Go Digital最近發現，三星正在向歐盟知識產權局（EUIPO）申請「Z Roll」註冊商標。報道指出，三星首款捲屏手機或命名為Galaxy Z Roll，將成為Galaxy Z系列其中一部分，該設備可支援S Pen手寫筆功能。報道也指出，三星下一代可摺疊產品Galaxy Z Fold 3以及Z Flip 3將有望支援S Pen功能。

據早前消息指，Galaxy Z Roll設有6吋屏幕，展開後屏幕尺寸可達至8吋，可方便用戶進行多任務處理。目前為止，市面上仍未傳出太多關於Galaxy Z Roll的詳細規格資料，有業內人士認為，Galaxy Z Roll最快會在明年亮相。

責任編輯：李寶如

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