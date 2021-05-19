【疫市營商】機艙內行禮？全日空推出客機婚禮服務

受到疫情打擊，全球不同航空公司都想盡辦法，力求擺脫經營困境。日本航空公司全日空（ANA）除了賣飛機餐、賣餐車、將機艙改裝成餐廳外，早前宣布與婚禮服務公司HASEGAWA‐ST合作，推出在國際航線客機上舉辦婚禮的服務，如果另外付費，更可以在羽田機場內的餐廳或宴會廳等舉辦婚宴。

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綜合媒體報道，全日空計劃在5月安排3天、6月安排6天，每日可預約一場婚禮，行禮地點就在波音777-300ER型客機，空乘人員將以機內廣播的形式送上祝福，不過參加人員僅限30人，此外新人更可以包場使用羽田機場的休息室。另外付費則在機場內的大廳舉辦婚宴。

整個婚禮服務定價為155萬5千日元（約11.1萬港元），包括婚宴的定價為300萬日元（約21.4萬港元）。全日空表示7月以後是否繼續提供服務，將在今後商討。

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全日空較早前曾試過在網上賣飛機餐及餐車，成效似乎不錯。曾於3月底在羽田機場推出了「飛機餐廳」，將國際航線客機的頭等艙和商務艙改造成餐廳，套餐價格為3萬日元（約2,139港元）和6萬日元（約4,278港元）。

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責任編輯：陳楚琨