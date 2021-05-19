【BNO移民英國】業主換鎖趕租霸遭罰款 涉非法驅逐

▲ 港人也十分關注英國樓市，英國有業主因租客拖欠租金，更換門鎖和丟棄租客的物品，結果遭到罰款。

英國放寬英國國民（海外）護照（BNO）持有人移民資格，移民英國成為本港熱話。港人也十分關注英國樓市，英國有業主因租客拖欠租金，更換門鎖和丟棄租客的物品，結果遭到罰款。

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英國一名租客達尼列維丘斯（Antanas Danilevicius）拖欠租金，他去年2月4日下班回家時，在路上發現他家中的電視、衣物、兒子玩具等物品，被業主丟棄在馬路上。

英媒指40歲的業主Antanas Klibavicius，不滿達尼列維丘斯無交租金，所以趁對方出門時更換單位門鎖，並趕走達尼列維丘斯一家。

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雖然英國業主有權驅逐無交租的租客，但必須遵照嚴格法律程序，包括正式發出書面通知、申請法院指令，並取得法庭的佔有授權令（Warrant of Possession）。

謝菲爾德市（Sheffield）議會指控這名業主非法剝奪佔有權（unlawful deprivation of occupation），向這名業主罰款416英鎊（約4,600港元）。另外，這名業主更要向租客賠償650英鎊（約7,200港元），及支付對方1,283英鎊（約1.4萬港元）的訟費。

責任編輯：鄭錦玲