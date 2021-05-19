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【新冠疫苗】內地多地開打一針疫苗　康希諾生物A股升一成

Hot Talk 14:03 2021/05/19

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【新冠疫苗】內地多地開打一針疫苗　康希諾生物A股升一成

只打一針的新冠疫苗目前已在北京、上海、天津、浙江、河南、安徽等多地開打。報道指，一針疫苗的生產廠康希諾生物 （06185） （滬：688185）日前正增加產能，以滿足市場需求。康希諾生物A股股價升一成，報552元人民幣。

一針疫苗由康希諾生物和人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所陳薇院士團隊合作研發，於2020年3月16日在全球率先開展臨床研究，並於今年2月25日獲得大陸國家藥品監督管理局批准在國內附條件上市。

據國家衛健委發布的《新冠病毒疫苗接種技術指南》介紹，目前有三大類疫苗，一類是滅活疫苗（需接種2劑次），一類是重組CHO細胞疫苗（需接種3劑次），一類是腺病毒載體疫苗（需接種1劑次），康希諾生物重組新型冠狀病毒疫苗就屬於接種一針劑的腺病毒載體疫苗。

上海市疾控中心透露，與之前使用的三種新冠病毒滅活疫苗相比，這款由康希諾生物生產的腺病毒載體疫苗在技術原理、接種程序方面完全不同，但在接種方式、接種年齡範圍、安全性方面都相同。康希諾生物的新冠疫苗推薦的接種年齡為18歲及以上成年人，未設年齡上限。

康希諾生物於5月17日發公告，表示康希諾生物和上藥三維生物同意分別向上藥康希諾增資5.6億元人民幣及5.5億元人民幣。此外，康希諾生物擬將上藥康希諾作為其在上海的生產基地，用於腺病毒載體新冠疫苗克威莎的生產和供應，該基地年產能不少於2億劑。

美國放棄新冠疫苗專利累港美疫苗股急挫　康希諾、復星醫藥曾挫逾兩成、BioNTech盤前跌7%

責任編輯︰梁浩碩

港股 A股 康希諾生物－B（06185） 康希諾（滬：688185）

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