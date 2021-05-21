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【華融危機】華融國際：3億美元債券已如期兌付　已為未來到期債券兌付做好安排

股市 18:01 2021/05/21

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華融國際一筆3億美元債券 據報已如期兌付

中國華融 （02799） 自今年三月未有如期披露年度報告後，旗下債務兌付情況一直成為外界焦點。中國華融旗下華融國際發公告指，於周四（20日）按期完成2020年5月22日發行的363天3億美元債券兌付，債券本息兌付資金均已足額劃轉至指定賬戶。

紐時：華融債券持有人或要承擔重大虧損，看【下一頁】

華融指，目前公司股權結構及管理體制並未發生變化，各項經營正常開展，備付金充足，並已為未來到期債券兌付做好妥善安排和備付準備。

公告指，4月1日至5月20日，中國華融及旗下子公司累計按期足額兌付25只到期境內外債券，其中：境外債券2只、金額分別為6億新幣和3億美元，境內債券（含華融湘江銀行存單）23只、金額合計188.66億元人民幣。

早前《上海證券報》報道指，中國華融旗下的華融國際於去年5月22日發行一筆為期363天的3億美元境外債券，於本月20日到期。據報華融國際於上周，已經連同本金和利息，全數劃轉至付款代理制定賬戶，將如期向債券持有人兌付。

早前，中國華融遭惠譽及穆迪下調評級，當中惠譽下調中國華融的長期發行人違約評級至BBB，穆迪則將中國華融的長期本幣及外幣發行人評級下調至Baa1。

相關文章：

【華融危機】據報中國華融與國有銀行達成協議 　確保至少8月底前可足額還債

記者：梁安琪

港股 華融金控（00993） 穆迪 惠譽 債券 中國華融（02799）

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