【新股IPO】阿里巴巴有份投資 內地農村電商滙通達擬下半年香港上市

阿里巴巴(09988)有份參與投資的內地農村電商滙通達，有外媒引述消息指擬計劃來香港上市，預計最快將於今年下半年上市，據報集資規模最多達10億美元(約78億港元)。

阿里巴巴於2018年向滙通達投資45億元人民幣，並以合作拓展農村電子商務業務。另外公司曾於今年2月跟華興證券簽署上市輔導協議，擬於深圳創業板上市。

根據公司官方網站顯示，滙通達總部設於南京，為中國領先的立足於農村市場的產業互聯網平台，以B2B為核心，整合產業會員和零售會員，構建綫上綫下互相融合的產業服務平台。至於目前，公司網路已覆蓋全國21個省、1.9萬個鄉鎮，服務超14萬家鄉鎮零售店，又累計培訓超過10萬新農商，帶動鄉鎮本地創業就業超過80萬人。

另一方面，根據企業庫，匯通達目前吸引了市場8輪融資，聚焦消費及醫藥大健康的景林投資參與了天使輪投資，五星控股集團旗下產業資本投資平台參與Pre-A 輪投資。

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責任編輯: 陳子謙