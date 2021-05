貼標語怪新冠疫情是中國的錯 美國餐廳：事實

新冠肺炎疫情肆虐全球,專家目前仍不能確定新冠病毒起源。美國新墨西哥州有餐廳於門外,掛上「是中國的錯」橫額,點名中國是新冠病毒源頭,引起眾多聲音批評及討論。餐廳老闆強調,自己不是種族主義者,只是認為中國是導致新冠肺炎爆發源頭,該幅橫額只是陳述事實。

新墨西哥州Deming的意大利餐廳「Forghedaboutit Southwest Italian」,近日在門外張貼一幅「是中國的錯」(Blame China)的橫額,引起熱烈討論。餐廳老闆亞科恩(Kimberly Yacone)與丈夫Robert埋怨,中國政府任由疫情爆發至全球,影響自己的餐廳無法營業,更表示「新冠病毒就是來自中國」(When we say blame China, yeah! That’s where it came from)。

但亞科恩表示,自己不是種族主義者、亦不是偏執狂,強調新冠病毒是源自中國是眾所周知的事實,因此把橫額張貼在餐廳外,自己只是責怪中國的處理手法,並沒有涉及煽動仇恨暴力,更從未責怪華裔美國人。

據悉,餐廳已在當地開業最少8年,但疫情爆發後,民眾寧願領取失業援助,獲得比工作更多的收益,讓餐廳愈來愈難招聘員工。

網上有不少民眾於社交網站批評亞科恩所為,在其餐廳專頁留下負面評價,揚言拒絕光顧餐廳。亞科恩甚至收到眾多來電,稱呼她為種族主義者。亞科恩強調,將會繼續懸掛該幅橫額,拒絕把它移除,橫額純粹表達其實際想法。

