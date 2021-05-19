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貼標語怪新冠疫情是中國的錯 美國餐廳：事實

環球社會熱點 14:08 2021/05/19

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新冠肺炎疫情肆虐全球，專家目前仍不能確定新冠病毒起源。美國新墨西哥州有餐廳於門外，掛上「是中國的錯」橫額，點名中國是新冠病毒源頭，引起眾多聲音批評及討論。餐廳老闆強調，自己不是種族主義者，只是認為中國是導致新冠肺炎爆發源頭，該幅橫額只是陳述事實。

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新墨西哥州Deming的意大利餐廳「Forghedaboutit Southwest Italian」，近日在門外張貼一幅「是中國的錯」（Blame China）的橫額，引起熱烈討論。餐廳老闆亞科恩（Kimberly Yacone）與丈夫Robert埋怨，中國政府任由疫情爆發至全球，影響自己的餐廳無法營業，更表示「新冠病毒就是來自中國」（When we say blame China， yeah！ That’s where it came from）。

但亞科恩表示，自己不是種族主義者、亦不是偏執狂，強調新冠病毒是源自中國是眾所周知的事實，因此把橫額張貼在餐廳外，自己只是責怪中國的處理手法，並沒有涉及煽動仇恨暴力，更從未責怪華裔美國人。

據悉，餐廳已在當地開業最少8年，但疫情爆發後，民眾寧願領取失業援助，獲得比工作更多的收益，讓餐廳愈來愈難招聘員工。

全球接種逾15億劑 中國打最多遠超美國 【下一頁】

網上有不少民眾於社交網站批評亞科恩所為，在其餐廳專頁留下負面評價，揚言拒絕光顧餐廳。亞科恩甚至收到眾多來電，稱呼她為種族主義者。亞科恩強調，將會繼續懸掛該幅橫額，拒絕把它移除，橫額純粹表達其實際想法。

責任編輯：郭麗明

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