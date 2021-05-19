【LG手機】LG向韓國員工發售Velvet 2 Pro新機　僅售1320元禁止轉售

▲ 據爆料人士指出，LG向旗下員工發售一款Velvet 2 Pro新機，該款手機產量為3000部，僅售170美元（約1320港元）。

上月韓國電子品牌LG宣布即將退出手機市場，但該公司曾經開發LG Rollabale及LG V70等多款機型，尚未有正式對外發布。最近，LG向旗下員工發售一款Velvet 2 Pro手機，據爆料人士指出，該款手機產量為3000部，並以170美元（約1320港元）的價格售予員工。

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外媒消息指，最近外國網民@FrontTron透過Twitter爆料，指LG最近生產了3000部Velvet 2 Pro手機，但並沒有對外發售，而是以1320港元的價格賣給韓國員工。LG更規定，每名員工最多只能購買兩部，且不能隨意轉售手機。

據悉，LG Velvet 2 Pro背面採用水滴設計的三鏡頭相機，機背以玻璃物料製造而成，搭配金屬中框，其外形設計與第一代相似。爆料人士也表示，Velvet 2 Pro採用 Snapdragon 888芯片，配有 8GB RAM 和 128GB 儲存空間，屏幕為6.8吋，內置 4,500mAh 電池。另外，該款手機不會提供系統更新，保養期僅為6個月左右。

責任編輯：李寶如