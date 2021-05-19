▲ 【台灣疫情】台灣金管會：警戒若升至第四級不停市 台股今反覆微跌

台灣近期疫情形勢嚴峻，至周二數據，連續4日本土確診宗數逾100宗，台灣股市經歷上周震撼後，台股波動回落。台灣金管會主委黃天牧表示，台股周二大漲顯示投資人對基本面有信心，參考其他疫情嚴重的國家，股債市亦正常運作，若台灣疫情警戒升至四級，當地股債市也不會休市。目前台灣台北市、新北市實施第三級警戒。

昨日台股反彈超過5%，漲792.09點，衝上16000關口，收報16145.98點。今日台股輕微高開，台灣加權指數全日收報16132點，跌0.08%或13點。

參考台媒報道，第三級警戒包括要求外出時全程戴口罩、停止室內5人和室外10人以上的聚會，而台灣已實行中小學校園停止對外開放、休閒娛樂場所關閉措施。如進入第四級警戒，民眾除採買食物、醫療、必要工作需求外，屆時非必要將不得外出，除外出需要配戴口罩外，在屋內也需要保持社交距離獲配帶口罩。

黃天牧指，任何情況下，股市都不會休市，金融機構不見得全面開業，但要維持基本運作功能滿足民眾需求。他續指，台股目前融資維持率逾150%，仍屬正常範圍，會請券商做好風險管理。

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記者：梁安琪