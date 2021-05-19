亞洲新興市場面臨的挑戰

印度第二波的新冠疫情持續惡化並未有回落的跡象，引起國際關注。實際上，除了印度，不少亞洲國家的新冠疫情都有反彈跡象，包括東南亞的菲律賓和泰國，以至北亞的韓國，台灣和日本。

在去年疫情爆發初期，與西方國家相比，大多數亞洲地區較有效地控制疫情。但是由於供應問題和接受疫苗程度不一，亞洲在進行疫苗接種方面卻較為緩慢，加上變種新冠病毒傳染性高，這些因素都可能威脅到公共衛生並拖慢經濟復甦。除了印度的經濟增長受到疫情打擊，印度與東盟國家在經濟上的緊密聯繫也可能牽制著東盟國家的經濟復甦速度。儘管如此，大部分北亞國家的充足外匯儲備有望支撐經濟復原。

另外，就業市場漸漸回復正常，家庭收入進一步增加和大量被壓抑的需求，將會帶動私人商品消費增長，從而增加亞洲及新興市場的出口需求。在2021年第一季，我們留意到與住屋相關的中國商品出口，例如家具和臥室用品的增長比2019年第一季度增加了80%。 此外，數碼經濟的發展和全球供應鏈漸趨多元化，相信會逐步推動投資需求，預料主要受惠汽車、通訊和技術等行業，以及台灣與南韓的半導體產業。

雖然新冠疫情仍是影響亞洲經濟的重要因素，但對於新興亞洲市場而言，我們認為更值得關注的是中國人民銀行的政策立場。在其他新興市場，例如拉美國家受惠於美國寬鬆的財政和貨幣政策之時，中國的緊縮政策將會為新興亞洲的經濟帶來挑戰。在政策方面，亞洲新興國家的中央銀行在2020年推行各種寬鬆的政策應對通脹放緩，但有鑒於部分國家，例如印度和菲律賓，由於近期食品價格上漲和貨幣疲軟而驅使整體通脹率超過目標水平，各國央行可能會面對壓力。若考慮修改政策立場或令通脹率回到目標水平，為經濟增長帶來阻力。最後，我們也不能忽視中美關係的地緣政治風險。因此，我們對於亞洲新興市場持謹慎的態度，而偏好受惠於結構性成長和經濟復甦的行業。