【行業分析】全球港口逼爆致貨運延誤 集裝櫃運費高踞不下

外媒報道，3月全球只有約40%的貨櫃船能夠準時到達港口，平均延誤時間超過6天，遠差過前兩年水準，即有70%的貨船可按時到達。

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究其原因，消費需求回升，廠商進行大規模補貨，惟貨船容量不夠，加劇海運貨櫃的短缺，結果集裝櫃運費瘋漲、運輸成本急速上升。

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數據顯示，過去一周由中國運到美國西岸的40呎櫃的運輸成本為5,650美元，自年初以來累漲34.5%，按年更增228%。另一方面，港口未能及時處理貨船到岸，貨櫃船等待進入泊位，但已經卸載的貨櫃卻滯留在碼頭，導致導致延遲交貨，也加劇貨櫃短缺的問題。

全球第一大航運龍頭馬士基（Maersk）表示，從上海航行到洛杉磯通常需要14天，現在要花33天，航行時間相同，但要花2倍時間在港口等待卸貨。其他國家也有類似狀況，馬來西亞的巴生港、荷蘭的鹿特丹、希臘的比雷埃夫斯、英國的南安普敦和台灣的高雄港等站點，也遇到最多延誤6天的狀況。



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記者：林衛