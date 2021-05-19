  • 32°C
香港時間 : 2021519日 (三) 13:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【行業分析】全球港口逼爆致貨運延誤 集裝櫃運費高踞不下

股樓投資 13:02 2021/05/19

分享：

外媒報道，3月全球只有約40%的貨櫃船能夠準時到達港口，平均延誤時間超過6天，遠差過前兩年水準，即有70%的貨船可按時到達。

【券商點睇】中銀估今年新能源車銷量增近八成 持續看好智能車賽道，請按【見下頁

究其原因，消費需求回升，廠商進行大規模補貨，惟貨船容量不夠，加劇海運貨櫃的短缺，結果集裝櫃運費瘋漲、運輸成本急速上升。

【樓市現象】樓市再旺業主叫價更強硬 YOHO Midtown 反價2萬元 上車客極速斥資830萬購入，請按【見下頁

數據顯示，過去一周由中國運到美國西岸的40呎櫃的運輸成本為5,650美元，自年初以來累漲34.5%，按年更增228%。另一方面，港口未能及時處理貨船到岸，貨櫃船等待進入泊位，但已經卸載的貨櫃卻滯留在碼頭，導致導致延遲交貨，也加劇貨櫃短缺的問題。

全球第一大航運龍頭馬士基（Maersk）表示，從上海航行到洛杉磯通常需要14天，現在要花33天，航行時間相同，但要花2倍時間在港口等待卸貨。其他國家也有類似狀況，馬來西亞的巴生港、荷蘭的鹿特丹、希臘的比雷埃夫斯、英國的南安普敦和台灣的高雄港等站點，也遇到最多延誤6天的狀況。
 

【延伸閱讀】券商點睇：建銀國際第二季部署 恒指區間介乎27000至29500點 候低吸納10隻優質股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

航運股 運輸 航運 經濟 馬士基 中國

上一篇文章

偉易達去年度多賺21% 收入和盈利俱創新高 每股派74美仙

下一篇文章

【券商點睇】中銀估今年新能源車銷量增近八成 持續看好智能車賽道
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【附路線圖】避人潮冷門行山路線 隱世草地深呼吸
【附路線圖】避人潮冷門行山路線 隱世草地深呼吸
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【樓市現象】一次過交半年租　本來可安居　怎料業主撻租轉賣！
【樓市現象】一次過交半年租　本來可安居　怎料業主撻租轉賣！