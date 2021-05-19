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佩洛西促杯葛北京冬奧 以支持人權（第二版）

環球社會熱點 16:38 2021/05/19

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中美關係緊張未有實質緩和之際，美國國會眾議院議長﹑民主黨議員佩洛西促請，因應中國過往人權事務紀錄，杯葛2022年舉行的北京冬季奧運會。不過，佩洛西亦坦言，不知道華府會否參與杯葛。美國奧委會表明，反對杯葛北京冬奧。中國駐美大使館發言人則嚴厲反駁佩洛西，表明美國政客並無資格批評中國。

（第二版增加中國駐美大使館回應）

【新冠疫苗】全球接種逾15億劑 中國打最多遠超美國 【下一頁】

【新冠疫苗】福西：輝瑞Moderna都對印度變種有效 【下一頁】

佩洛西（Nancy Pelosi）周二（18日）向國會人權委員會表示，運動員應該照常參與賽事，但各國元首卻應該因為中國的人權狀況，而拒絕參與北京冬奧，實行「外交杯葛」（diplomatic boycott）。佩洛西更表明，任何參加北京冬奧的國家元首，將在人權問題上失去話語權。

佩洛西進一步批評贊助北京冬奧的企業，指摘他們漠視中國發生的人權慘況。她指出，如果美國因為商業考量而不願意譴責中國的違反人權狀況，美國將失去批評全球任何國家發生的違反人權事件。美國奧委會反對杯葛，不希望運動員受影響，多年的訓練付諸東流。

不過，佩洛西過往亦因中國政府鎮壓西藏，嘗試要求前總統布殊（George W. Bush），拒絕參加2008年北京奧運會的開幕典禮。美國國務院及白宮亦曾公開表示，強調未有討論要與盟友杯葛北京冬奧。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇向路透社表示，不明為何部分美國政客認為，他們在人權問題擁有所謂「道德權威」。無論從歷史層面或現今時代，美國政客沒有資格對中國指指點點，作出任何不實指控及批評。

責任編輯：吳漢培

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