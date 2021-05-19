【Google IO】Google搜尋功能升級　MUM系統提供專家級回答

▲ 今年Google IO以線上形式舉行,CEO Sundar Pichai等主持官方直播影片。(Google圖片)

Google年度大會Google I/O現正於線上舉行，一如既往宣布旗下各種操作系統的更新，企業方向以及旗下AI的研發成果。

大會去年因疫情而宣布中止，今年的大會就以線上形式舉辦，包括Google行政總裁Sundar Pichai等Google高層以直播影片的形式，揭示該企的未來產品與發展計劃。在開幕演講中，Google就花了不少篇幅探討Google Search的技術進展，展示如何透過升級的人工智能系統，加強理解用戶輸入的問題，從而顯示更有用的資訊。

在日常生活中，不少人已習慣遇到問題就把關鍵字輸入「問Google」，而往年發展中，Google已由以前單純提供相關的連結，逐步發展至提供圖片、地圖資訊以至顯示一段由可信網站擷取的文字段落，讓搜尋結果更加相關。而今年的Google I/O上，Google表示未來加入「MUM (Multitask Unified Model)」的系統，使用者可以輸入一條完整的提問，「MUM」系統會比對理解語句中涵蓋的意義，提供最合適的回答。

▲ Mum系統的示意圖，它能夠理解不同來源、語言與種類的資訊，反映在搜尋結果，比原本透過BERT自然語言模型框架理解結果高出1000倍。（Google圖片）

▲ 未來用戶可以輸入圖片向Google進行具體提問。(Goolge圖片)

在示範中，用戶向Google提問，想要在秋天挑戰攀登富士山應有何準備，系統會尋找富士山的高度、天氣情況、從而向用戶建議要準備哪類裝備、防雨、保暖衣物等。而且因為富士山位於日本，或有不少網絡內容以僅提供日語版本，系統亦可以顯示日語中的最相關內容的翻譯。用戶更可輸入圖片，查問「這對鞋是否適合用於登上富士山？」

Google表示，現階段的搜尋器技術，未足夠為各種提問提供專業的回答，但MUM就可回答各種複雜的提問，從而減少用戶尋找所需資訊的搜尋次數。Google強調，MUM仍在早期探索階段，但將會在未來數個月後開始引入至Google的產品。

值得一提，Google會在本月開始在英語搜尋內容中增設新的「有關此搜尋結果（About this Result）」的頁面，在搜尋結果會額外顯示連結網站的的簡介，這些資料或來自維基百科等的第三方來源，同時會顯示Google對此網站的索印歷史紀錄供用戶參考，冀提高搜尋結果的可信度，明顯針對當下不少「農場」網站散布虛假訊息的問題。

責任編輯： 周俊霖