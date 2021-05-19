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【芯片荒】半導體交貨期升至17周創新高　Gartner：明年第二季度供求才恢復正常

股市 13:33 2021/05/19

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半導體交貨期升至17周創新高　Gartner：明年第二季度供求才恢復正常

芯片供應緊張問題持續，外電引述Susquehanna Financial Group數據，半導體最新前置期長達17周，為歷史新高，反映買家願意等待供應避免缺貨。國際研究機構Gartner另外指出，全球半導體短缺的情況在2021年將會持續，預期在明年的第二季度能夠恢復至正常水平。

彭博引述Susquehanna Financial數據後分析，前置期增加會是囤貨預警，令業界過度囤積庫存和訂單驟降，為未來供過於求埋伏線。

Gartner則表示，最初芯片短缺的情況，只是出現在顯示設備、微型控制器等產品上，但目前短缺問題已經拓展至其他設備，包括基板、焊線等，嚴重影響晶圓代工廠以外的供應鏈環節，而因上述產品所處的行業均高度商品化，難以在短時間內進取地投資。

首席研究分析師Kanishka Chauhan指出，半導體供應短缺的問題，在今年限制多種電子設備的生產，同時因晶圓代工廠提高芯片價格，電子設備的價格亦因而提升。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

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記者：梁安琪

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