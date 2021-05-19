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偉易達去年度多賺21% 收入和盈利俱創新高 每股派74美仙

股樓投資 13:15 2021/05/19

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教育電子玩具供應商偉易達(00303)公布，集團截至今年3月止年度純利2.3億元（美元．下同），按年升21％；每股基本盈利91.6美仙；末期息每股74美仙，全年股息91美仙，按年升71.7％，反映派息比率為99％。年內，集團收入23.7億元，按年升9.5％,和盈利同創歷史新高。偉易達周二收報69港元，升1%。

【大行點睇】大摩下調恒指目標至29200點 看好3大投資主題利好10個板塊 另薦12隻定價能力概念股  詳情請看 [下一頁]

偉易達預期，2022財年的收入難以預測，所有產品線的訂單情況均甚為穩健，惟全球物料供應的不穩定狀況可能影響集團迎合需求的能力。目前全球電子零件短缺的情況普遍，特別是半導體和ＬＣＤ（液晶顯示器）屏幕。晶圓代工半導體製造商難以應付大幅增加的需求，不僅交貨時間大大延長，履行訂單的情況亦不確定。儘管集團與供應商有着長期關係，但是集團部分已確認的訂單仍未能如期交付。這個供應鏈的不確定因素，有機會對集團滿足訂單的能力構成限制。

【大行點睇】8大中資收息股 最新大行評級及目標價一覽  詳情請看[下一頁]

偉易達主席兼行政總裁黃子欣表示，如沒有重大收購或大的不確定性，擬維持派息率於90％以上，不過整體派息仍要視乎實際收入等財務數據。

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撰文 : 李尚毅

偉易達（00303） 港股

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