【疫市營商】IKEA在港首設限定店　探索「可持續」商機

▲ IKEA北亞區常務董事Adrian Worth表示，未來將重點採用 O2O 營銷策略，同時會審視期間限定店成效，或進一步將此營運模式套用到其他地區。(黃建輝攝)

疫情爆發後，不少零售商都集中火力發展網上零售業務，但除了網銷外，短期租約模式的期間限定店，愈來愈受品牌歡迎。就如IKEA也首次在香港設立期間限定店，更以市場關注的「可持續發展」為主題，希望探索新市場商機。

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去年不少零售店生意及人流均受影響，但隨著本港疫情緩和，IKEA香港門店客流量回穩，首季商店人流與去年同期相比增加約5％，而銷售額也按年溫和增長了1％。不過，IKEA北亞區常務董事Adrian Worth認為，未來零售業也以線上銷售為趨勢，故品牌將重點採用 O2O 營銷策略。

主力O2O營銷

目前IKEA線上銷售約佔總營業額的14％。他指，線上銷售增長速度迅速，甚至比任何一家實體門店的增速更快，故品牌今年重點將會繼續加大線上銷售業務，並調整線上營銷策略，滿足當前消費者對產品的需求。

不過，實體門店仍然重要。目前IKEA在九龍、荃灣及沙田擁有門店，但Adrian Worth了解不少消費者認為現有門市地點不方便，故他稱，只要能物色租金合理的舖位，仍有空間在其他地區開設門店，例如黃金海岸、大埔及北區，增加品牌可及性。

▲ IKEA於4月16日起在銅鑼灣利園山道開設為期六個半月的期間限定店。

過去一年全球均受到疫情影響，消費者的生活模式也轉變，變得更關注家居環境，亦更關心可持續發展。除了括網銷外，IKEA亦看準此新市場趨勢，上月中在銅鑼灣開設維期六個半月的期間限定店，並以可持續及健康概念為題，把握有關商機。

Adrian Worth表示，這次是 IKEA首次設立期間限定店，除了可以更靈活方式作為全新接觸點外，也能方便顧客更集中找到現時大熱的產品類別。是次新嘗試對公司來說算是實驗性質，若然取得成功，末來會將此營運模式套用到其他地區。

價格定位成關鍵

事實上，「可持續發展」範疇廣泛，可能涉及從回收、包裝、使用產品的過程、甚至產品用後處理等，Adrian Worth坦言，此新興市場具很大的發展潛力。雖然要將「可持續」概念轉化成商業模式不難，但一般的可持續產品定位較高，故他認為，要吸引消費者購買有關產品，價格定位很重要，而IKEA的策略是使產品維持在消費者可承受的價格範圍內，讓廣大市民也可有機會購買該類別產品。

▲ IKEA 持續推出有助可持續發展的生活家品。

為進一步推動可持續發展，IKEA將會繼續重點擴大此範圍的產品款式，也強調會履行企業社會責，嘗試與非政府組織合作，以支持在香港舉行的可持續發展相關活動。

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記者：蘇穎琪