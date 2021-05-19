【港股追蹤】攜程首季虧損收窄九成 3月酒店及機票預訂回復至疫前水平

攜程（09961）公布今年首季業績，期內經調整淨虧損按年收窄90.7%至約2億元（人民幣，下同）；季內淨收入按年跌13%至41億元，按季跌17%。攜程昨日升5%，報304.8港元，成交5387萬港元。

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期內，住宿預訂收入按年增37%至16億元；交通票務收入按年跌37%至15億元；旅遊度假業務收入按年跌68%至1.69億元；商務旅遊收入按年增101%至2.52億元。

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攜程首席執行官孫潔指出，黃金周內消費者的出行需求增長兩倍，酒店預訂量亦按年增三倍。4至5月的中高端酒店預訂量增加，可見高質量休閒旅遊正快速增長。而內地的長途旅遊已完全恢復，短途旅遊亦在持續復甦。

公司表示，內地業務已回復穩健，與去年同期相比，今年3月初內地的酒店及機票預訂已經完全復甦，三月份更錄得雙位數增長。

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