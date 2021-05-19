【芯片大戰】台積電挑戰1納米以內芯片製程　與台大麻省理工成功研發「矽」替代品

▲ 台積電挑戰1納米以內芯片製程 與台大麻省理工成功研發「矽」替代品

IBM（美：IBM）月初公布在2納米製程芯片取得突破，全球芯片晶圓代工龍頭廠台積電（美：TSM；台：2330）最新與台大、麻省理工在國際期刊Nature發表研究成果，成功研發新興物料取代「矽（silicon）」，令芯片半導體技術可向1納米（nm）以下製程作出路。台積電目前已量產5納米製程芯片，並部署4納米、3納米製程芯片在明年量產，要將1納米內製程研究成果轉成工業投產，或非一兩年間能實現。

芯片製程不斷縮短下，目前台積電先進製程使用的FinFET技術，以至三星的GAAFET技術、IBM 2納米芯片最新使用的「Nanosheet（納米紙）」技術都是以「矽」為基礎物料。

▲ 台積電目前使用FinFET技術，三星則用GAAFET技術以至IBM、台積電研發使用的Nanosheet，都是務求將矽芯片在小體積內加入更多電晶體。

圖看台積電、中芯國際兩家大中華代工廠首季差別

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綜合媒體報告，台積電台大麻省理工團隊，擬使用「二維材料（2D atomic channels）」代替「矽」，麻省理工在材料中加入另一半金屬元素「鉍（Bi，Bismuth）」，可降低早期二維材料的高電阻問題，提高電流。台積電改良「易沉積製程」，台大團隊將元件通道成功縮小至納米尺寸，令製程技術有突破。

IBM月初公布的2納米製程芯片，據報較現有最先進的7納米芯片提高45%效率，或在同樣效能上節省75%電力，令智能手機4日才充電一次。不過，IBM目前已無自行製程晶圓能力，外界料其芯片生產將交由三星代工，能否迅速投入商用，挑戰台積電現有製程技術仍有難度。

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編輯：麥德銘