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【疫市營商】Walmart看好線上線下零售雙軌發展　密密開拓新業務

商業 12:30 2021/05/19

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Walmart除了成功把握疫下商機外，近年亦不斷開拓新業務

不少國家已漸漸放寬防疫政策，相信消費者將會重回傳統門市購物。沃爾瑪（Walmart，美：WMT）昨日亦上調全年業續預測，估計2022財年的盈利將會錄得高單位數增長。

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Walmart的季度業績表現理想，更上調2022財年的盈利估算，由輕微下跌改為高單位數增長。

在疫情期間，Walmart受惠於電子商貿及速遞，刺激業務表現。雖然網購趨勢將會持續，但隨著疫苗接種開始普及，防疫政策鬆綁，人們亦陸續到實體門市購物。據Placer.ai的數據顯示，4月份Walmart的門市人流亦已上升21.7%。

不單靠實體零售　開拓新業務

Walmart除了成功把握疫下商機外，近年亦不斷開拓新業務，包括踏足「雲端廚房」，與Ghost Kitchen Brands合作，在超市裡設立廚房。以Walmart密集據點的優勢，可以低成本提供外賣及「一站式購物」，擴闊收入來源。

同時，Walmart又在高盛挖角兩名資深銀行家，更計畫與投資公司Ribbit Capital，成立獨立企業提供金融服務；反映Walmart開拓銀行業務的野心。

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責任編輯：葉泳珊

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