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【新冠疫苗】全球接種逾15億劑 中國打最多遠超美國

環球社會熱點 12:49 2021/05/19

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中國已為民眾接種超過4.22億劑新冠疫苗，成為新冠疫苗接種劑量最多的國家。

各國正加快新冠疫苗接種進度，全球已為民眾接種超過15億劑新冠疫苗。根據數據研究網站截至周二（18日）的統計，中國已為民眾接種超過4.22億劑新冠疫苗，遠遠超過排第二位的美國，成為新冠疫苗接種劑量最多的國家。

【新冠疫苗】福西：輝瑞Moderna都對印度變種有效 【下一頁】

美國再分享2000萬劑新冠疫苗 誓超中俄做領頭羊 【下一頁】

研究網站Our World in Data統計各國的疫苗接種數字，指中國接種新冠疫苗劑量超過4.22億劑，為全球最高的國家。 美國與印度分別排行第二及第三，分別已接種近2.74億劑及近1.84億劑新冠疫苗。

而英國的接種數字領先歐洲多國，全國已接種近5,700萬劑新冠疫苗。德國已接種4,080萬劑；法國已接種2,915萬劑；意大利已接種2,792萬劑。

至於東非國家塞舌爾（Seychelles）是按人口比例計接種劑量最多的國家，每100人接種133.77劑疫苗。

根據美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的數據，全球已錄得超過1.6億宗新冠確診個案及339萬宗死亡個案，而美國、印度和巴西為全球確診個案最多的三個國家。

責任編輯：鄭錦玲

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