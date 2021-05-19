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【智能手錶】傳Apple Watch Series 7採用方邊設計　首度新增綠色選擇

商業 11:53 2021/05/19

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外國爆料達人指，新款Apple Watch會採用類似iPhone 12的方邊設計，並推出綠色錶身。  

自去年開始，蘋果（Apple）分析師郭明曾經對外透露，蘋果將會重新設計Apple Watch Series 7的外形。外國有爆料達人最新指出，新款Apple Watch會採用類似iPhone 12的方邊設計，並會推出綠色錶身。  

<<【科技抗疫】蘋果著手研究　Apple Watch能否檢測新冠肺炎

<< 【智能手錶】傳蘋果明年發布新Apple Watch　將加入血壓及血糖監測功能

外媒《9To5Mac》報道指，爆料人士Jon Prosser近日透露，蘋果新款Apple Watch Series 7 將會放棄原本的圓角設計，採用類似iPhone 12、iPad Pro及 iPad Air的方邊設計。此外，近年蘋果在iMac、iPad系列產品中推出的顔色選擇愈來愈多，Jon Prosser也表示，新款Apple Watch會首度推出綠色，該配色與蘋果AirPods Max的綠色版本相似。

早前有消息指，英國初創公司Rockley Photonics正與蘋果合作。從美國證券交易委員會（SEC）釋出的文件中顯示，兩間公司正計劃在新款Apple Watch中加入血糖監測功能。外界預料，Apple Watch Series 7將有望引入該項新功能。

責任編輯：李寶如

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