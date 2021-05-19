【阿斯利康疫苗】澳洲接種率奇低 護士：全日得一人

澳洲早已開展新冠疫苗接種計劃，但當地接種新冠疫苗速度緩慢。在澳洲疫苗接種中心工作的護士指出，一天工作期間只有一名民眾前往接種新冠疫苗，反映民眾接種意願普遍不高，形容澳洲政府未有大力宣傳疫苗接種計劃，減低民眾接種疫苗意欲。

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在維多利亞州的大型疫苗接種中心工作的護士指，8小時工作內只為一名民眾接種疫苗，所有護士對此感到沮喪，認為澳洲的情況與英美等國家相比大相逕庭，並無大批民眾排隊等候接種疫苗。他們對此感到氣憤，形容當地接種疫苗進度猶如「蝸牛」般緩慢，同時批評澳洲政府只封閉邊境，卻沒有呼籲民眾接種疫苗，使大批新冠疫苗囤積。

護士續指，目前接種中心內的疫苗存貨眾多，即使民眾未合符資格接種疫苗、都能無需預約前往中心接種，但願意接種疫苗的人仍佔少數。她認為當地確診數字低、政府宣傳不足，以及市民對接種阿斯利康疫苗後，出現嚴重併發症感到憂慮，因而民眾傾向不願意接種疫苗。護士透露曾經有人來到接種中心後，因被告知只有阿斯利康疫苗可以接種，便轉身離開。

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維多利亞州衛生部門發言人表示，該州在周一單日錄得約9,000人接種新冠疫苗，創單日紀錄，亦有超過1.3萬次預約接種疫苗電話。此外，政府建議50歲或以下民眾接種輝瑞疫苗後，合資格民眾可透過電話預約接種輝瑞疫苗，預約接種次數正在逐步增加。

責任編輯：郭麗明