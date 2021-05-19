  • 32°C
香港時間 : 2021519日 (三) 13:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿斯利康疫苗】澳洲接種率奇低 護士：全日得一人

環球社會熱點 12:34 2021/05/19

分享：

澳洲早已開展新冠疫苗接種計劃，但當地接種新冠疫苗速度緩慢。在澳洲疫苗接種中心工作的護士指出，一天工作期間只有一名民眾前往接種新冠疫苗，反映民眾接種意願普遍不高，形容澳洲政府未有大力宣傳疫苗接種計劃，減低民眾接種疫苗意欲。

首班印度撤僑包機有人確診 澳洲或減航班 【下一頁】

在維多利亞州的大型疫苗接種中心工作的護士指，8小時工作內只為一名民眾接種疫苗，所有護士對此感到沮喪，認為澳洲的情況與英美等國家相比大相逕庭，並無大批民眾排隊等候接種疫苗。他們對此感到氣憤，形容當地接種疫苗進度猶如「蝸牛」般緩慢，同時批評澳洲政府只封閉邊境，卻沒有呼籲民眾接種疫苗，使大批新冠疫苗囤積。

護士續指，目前接種中心內的疫苗存貨眾多，即使民眾未合符資格接種疫苗、都能無需預約前往中心接種，但願意接種疫苗的人仍佔少數。她認為當地確診數字低、政府宣傳不足，以及市民對接種阿斯利康疫苗後，出現嚴重併發症感到憂慮，因而民眾傾向不願意接種疫苗。護士透露曾經有人來到接種中心後，因被告知只有阿斯利康疫苗可以接種，便轉身離開。

澳洲料封關至明年中 大量公民要求由印度返國 【下一頁】

維多利亞州衛生部門發言人表示，該州在周一單日錄得約9,000人接種新冠疫苗，創單日紀錄，亦有超過1.3萬次預約接種疫苗電話。此外，政府建議50歲或以下民眾接種輝瑞疫苗後，合資格民眾可透過電話預約接種輝瑞疫苗，預約接種次數正在逐步增加。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【阿斯利康疫苗】2澳洲男接種後死 1人有血栓
2021/04/29
【阿斯利康疫苗】2澳洲男接種後死 1人有血栓
【移民澳洲】政府削新移民福利 等4年先拎得
2021/05/12
【移民澳洲】政府削新移民福利 等4年先拎得
5月底超級血月全食 澳航推賞月機票2.5分鐘售罄
2021/05/13
5月底超級血月全食 澳航推賞月機票2.5分鐘售罄
澳洲料封關至明年中 大量公民要求由印度返國
2021/05/16
澳洲料封關至明年中 大量公民要求由印度返國
首班印度撤僑包機有人確診 澳洲或減航班
2021/05/17
首班印度撤僑包機有人確診 澳洲或減航班

你可能感興趣

【阿斯利康疫苗】2澳洲男接種後死 1人有血栓
13:16 2021/04/29
【阿斯利康疫苗】2澳洲男接種後死 1人有血栓
【移民澳洲】政府削新移民福利 等4年先拎得
17:38 2021/05/12
【移民澳洲】政府削新移民福利 等4年先拎得
5月底超級血月全食 澳航推賞月機票2.5分鐘售罄
18:12 2021/05/13
5月底超級血月全食 澳航推賞月機票2.5分鐘售罄
傳染病 疫情 澳洲 維多利亞州 護士 疫苗

上一篇文章

【新冠疫苗】全球接種逾15億劑 中國打最多遠超美國

下一篇文章

【新冠疫苗】福西：輝瑞Moderna都對印度變種有效
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
新型冠狀肺炎全球疫情（05月19日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月19日 時間13:00）
Bill Gates早向波友呻婚姻無愛 兩公婆分開過
Bill Gates早向波友呻婚姻無愛 兩公婆分開過
【泰國疫情】監獄群組致確診暴增 當局擬釋放5萬囚犯抗疫（第二版）
【泰國疫情】監獄群組致確診暴增 當局擬釋放5萬囚犯抗疫（第二版）
名記爆Bill Gates婚前愛搞全裸派對 帶脫衣舞娘返歸
名記爆Bill Gates婚前愛搞全裸派對 帶脫衣舞娘返歸