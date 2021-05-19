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【券商點睇】中銀估今年新能源車銷量增近八成 持續看好智能車賽道

股樓投資 12:21 2021/05/19

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根據中汽協數據，今年首四個月新能源汽車銷售73.2萬輛，按年大增249.2%，其中乘用車69.4萬輛，升268.8%。疫情影響減弱，供給及需求復甦，中銀國際預計全年銷量可達240萬輛，增長75.6%，其中乘用車225萬輛，增幅80.6%。

【券商點睇】國內貨幣收緊預期緩解 增長板塊望估值修復，請按【見下頁

此外，首四個月新能源汽車銷量排名前五的分別為上汽通用五菱、特斯拉（TSLA）、比亞迪（01211）、上汽乘用車和長城汽車（02333），增長較快的有上汽通用五菱、長城汽車、小鵬汽車（XPEV）等。

【樓市現象】樓市再旺業主叫價更強硬 YOHO Midtown 反價2萬元 上車客極速斥資830萬購入，請按【見下頁

從車企競爭格局來看，自主品牌上汽通用五菱、比亞迪等表現出色；特斯拉國產後銷量大幅提升，其他合資品牌有待追趕，預計大眾MEB等國產後將有所改觀；此外蔚來（NIO）、理想（LI）、小鵬等新勢力表現出色。

中銀預計，新能源汽車銷售後續高增長方向明確。大眾MEB開始國產，特斯拉規劃全球交付量翻倍增長，產業鏈將持續受益。該行推薦新能源汽車龍頭比亞迪。

另一方面，ADAS及智能座艙快速滲透，華為、小米（01810）推動產業快速發展，相關產業鏈將持續受益。該行指，華為、小米等跨界加入競爭，有望加速智能電動汽車發展，推薦伯特利（滬：603596）、均勝電子（滬：600699），關注德賽西威（深：002920）、華陽集團（深：002906）、湘油泵（滬：603319）等。
 

【延伸閱讀】大行報告：瑞銀料內地材料板塊強勢頭難以持續 一舉降中鋁及江銅至「沽售」評級，請按【見下頁

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記者：林衛

比亞迪股份（01211） 汽車股 A股 港股 板塊 長城汽車（02333） 華陽集團（深：002906） 德賽西威（深：002920） 均勝電子（滬：600699） 伯特利（滬：603596）

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