【英國王室】英女王年幼愛犬身故 再遭沉重打擊

英女王伊莉莎白二世在上月痛失丈夫菲臘親王，近日再次遭逢打擊。菲臘親王離世前，安德魯王子贈送母親一對小狗，在父親生病時安撫母親。但其中一隻愛犬迎日不幸離世，讓英女王短時間內再次失去重要的陪伴。

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菲臘親王（Prince Philip）今年初生病時，安德魯王子（Prince Andrew）為母親英女王送上一份驚喜禮物，一對年幼可愛的哥基犬小狗，分別名為「費格斯」（Fergus）及「米克」（Muick）。然而，費格斯非常不幸地在近日離世，壽命僅5個多月。

據消息人士透露，英女王對費格斯的離世感到心碎。自從2月被贈予英女王後，費格斯與英女王形影不離，經常在溫莎在城堡中散步，並陪伴她走過丈夫生病和離世，以及孫子哈里的驚天專訪等艱難時期。消息人士表示，在菲臘親王離世不足兩個月後再次痛失愛犬，恐怕今次對英女王是一記沉重的打擊。

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英女王多年來飼養超過30隻寵物，直至最後一隻哥基犬Willow於2018年因癌症離世後，英女王因年事已高決定不再養新狗。目前仍然陪伴英女王的狗狗僅剩米克及另一哥基犬Candy。白金漢宮未有就此事作出任何回應。

責任編輯：吳漢培