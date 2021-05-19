【券商點睇】國內貨幣收緊預期緩解 增長板塊望估值修復

自5月中旬，A股轉趨活躍，上證指數更擺脫了3300至3490點的區間，市場氣氛有所改善。中信證券認為，第一季業績期結束後，中國股市進入基本面的「真空期」，大市向上催化劑由基本面轉向估值。

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同時，該行預計5月商品價格修正的過程中，市場對通脹預期和貨幣政策進一步收緊預期將有所緩解，高彈性成長板塊具備持續修復空間。

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目前製造業板塊受原材料漲價影響整體承壓，但其中受益於產品升級、政策利好、且尚處於發展成長期的新興製造業，受原材料漲價影響明顯小於傳統製造業，在下半年料將維持高景氣。

在報告中，中信證券選出五個新興製造業，包括面板、通信、新能源汽車、軍工及光伏。以光伏為例，硅料價格延續強勢表現，硅料龍頭盈利有望超預期。同時，在價格博弈趨於均衡情況下，中游開工率逐步回升，行業裝機和產業鏈價格有望維持較高水平。

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記者：林衛