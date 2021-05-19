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【Bitcoin】比特幣跌至40000美元水平市場「極度恐懼」　一旦跌穿或要試哪一水平？

股市 10:55 2021/05/19

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【Bitcoin】比特幣跌至40000美元水平市場「極度恐懼」　一旦跌穿或要試哪一水平？

比特幣先遭受特斯拉 Tesla（美︰TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）言論衝擊，再受累內地金融機構、支付機構不得開展與虛擬貨幣相關業務打擊。比特幣最新跌至40000美元水平，曾低見40599美元。截至早上10時30分，報40865美元，24小時跌8.2%。以太幣報3173美元，跌5.1%；狗狗幣報0.441774，跌9.3%。

內地全面封殺比特幣等虛擬貨幣應用，詳情情看【下一頁】

比特幣已由高位累跌近37%，單是過去一周亦跌近三成。比特幣「恐慌與貪婪指數」（Fear and Greed Index）由過去一周的68，跌至昨日曾低見至21，最新稍為回穩至23，意味市場情緒由過去一周的貪婪，變為現時極度恐懼。

技術層面上，比特幣今早逼近至40000美元水平，一旦跌穿，意味比特幣自9月以來首次試200天綫，若然失守則可能要下試30000美元，亦即前支持水平。

【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清

【Bitcoin】加密貨幣投行：比特幣於未來4至6周料徘徊40000至50000美元　目前正經歷加密區塊鏈的世紀重大變革

【Bitcoin】比特幣上周資金流出創新高　以太幣繼續吸資

責任編輯︰梁浩碩

虛擬貨幣 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla 比特幣

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【新股IPO】Robinhood傳最快下周披露IPO文件、6月招股　曾遭巴菲特狠批

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