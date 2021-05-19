【Bitcoin】比特幣一度跌穿40000、以太幣失3000美元　「極度恐懼」下或試哪一水平？

比特幣先遭受特斯拉Tesla（美︰TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）言論衝擊，再受累內地金融機構、支付機構不得開展與虛擬貨幣相關業務打擊。據Coindesk報價，比特幣最新跌穿40000美元水平，至香港時間周三12時30分，比特幣報39812美元，24小時跌12%，為今年二月初以來低位、高位累回逾3分之1，年初至今升幅仍達4成。

以太幣也跌穿3000美元，最新報2976美元，24小時跌13%；狗狗幣報0.412584，跌17%。

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比特幣已由高位累跌近37%，單是過去一周亦跌近三成。比特幣「恐慌與貪婪指數」（Fear and Greed Index）由過去一周的68，跌至昨日曾低見至21，最新稍為回穩至23，意味市場情緒由過去一周的貪婪，變為現時極度恐懼。

技術層面上，比特幣今早逼近至40000美元水平，一旦跌穿，意味比特幣自9月以來首次試200天綫，若然失守則可能要下試30000美元，亦即前支持水平。

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責任編輯︰梁浩碩