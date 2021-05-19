  • 32°C
香港時間 : 2021519日 (三) 13:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bitcoin】比特幣一度跌穿40000、以太幣失3000美元　「極度恐懼」下或試哪一水平？

Hot Talk 12:35 2021/05/19

分享：

比特幣先遭受特斯拉Tesla（美︰TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）言論衝擊，再受累內地金融機構、支付機構不得開展與虛擬貨幣相關業務打擊。據Coindesk報價，比特幣最新跌穿40000美元水平，至香港時間周三12時30分，比特幣報39812美元，24小時跌12%，為今年二月初以來低位、高位累回逾3分之1，年初至今升幅仍達4成。

以太幣也跌穿3000美元，最新報2976美元，24小時跌13%；狗狗幣報0.412584，跌17%。

內地全面封殺比特幣等虛擬貨幣應用，詳情情看【下一頁】

比特幣已由高位累跌近37%，單是過去一周亦跌近三成。比特幣「恐慌與貪婪指數」（Fear and Greed Index）由過去一周的68，跌至昨日曾低見至21，最新稍為回穩至23，意味市場情緒由過去一周的貪婪，變為現時極度恐懼。

技術層面上，比特幣今早逼近至40000美元水平，一旦跌穿，意味比特幣自9月以來首次試200天綫，若然失守則可能要下試30000美元，亦即前支持水平。

【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清

【Bitcoin】加密貨幣投行：比特幣於未來4至6周料徘徊40000至50000美元　目前正經歷加密區塊鏈的世紀重大變革

【Bitcoin】比特幣上周資金流出創新高　以太幣繼續吸資

責任編輯︰梁浩碩

虛擬貨幣 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla 比特幣

上一篇文章

【芯片荒】Gartner預計半導體供應將在明年第二季度恢復正常

下一篇文章

【芯片大戰】台積電挑戰1納米以內芯片製程　與台大麻省理工成功研發「矽」替代品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【勞工假】政府明年先增佛誕為法定假日　每兩年加1日假與銀行假看齊
【勞工假】政府明年先增佛誕為法定假日　每兩年加1日假與銀行假看齊
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【iBond 2021】券商搶iBond客鬥推優惠 送紅酒戲票及藍籌股
【新股IPO】京東物流2618招股火熱、孖展逾1677億　超購211倍（附短片）
【新股IPO】京東物流2618招股火熱、孖展逾1677億　超購211倍（附短片）
【美股期貨】道指期貨續跌102點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續跌102點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【新股IPO】京東物流2618今起招股　一手入場費4380元（附短片）
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清
【Bitcoin】馬斯克「單字」回應Tesla賣比特幣分析　累比特幣累插兩成、馬斯克即澄清