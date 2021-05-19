▲ 【業績|旅遊】攜程：內地長途旅遊完全復甦、五一增長強勁 首季經調整淨虧損收窄9成

攜程 （09961） 公布今年首季業績，首季經調整淨虧損為2.04億元，按年收窄90.7%，季內淨收入達41億元（人民幣，下同），按年跌13%，按季下跌17%。攜程首席執行官孫潔指出，今年五一黃金周出現強勁復甦，消費者的出行需求增長兩倍，而酒店預訂量按年亦有三倍增長。

期內住宿預訂收入達16億元，按年增長37%；交通票務收入達15億元，按年下跌37%。旅遊度假業務收入達1.69億元，按年下跌68%；商務旅遊收入達2.52億元，按年增長101%。

五一黃金周強勁復甦 海外酒店預訂情況恢復至疫情前水平

孫潔表示，國內旅遊市場在3月份迅速反彈，4月及5月亦顯示出強勁勢頭，中高端酒店預訂量增加，亦顯示高質量休閒旅遊呈現快速增長。此外，內地市場的長途旅遊已經完全恢復，短途旅遊亦在持續增長。

主席梁建章表示，隨著全球推廣疫苗接種，已經看到部分國家或地區的境內旅遊市場出現持續復甦，若以首季非中國籍客戶在海外的酒店預訂情況計算，平台已經恢復至疫情前的水平。

推動內容生態發展 有機會市佔率再增加3%至5%

孫潔稱，截至2019年底，公司的市佔率僅得13%，未來會繼續加強內容生態運營，即透過筆記、短視頻以及直播等形式，吸引更多旅客及商家進駐平台，並打造社區文化。她又指，內容生態驅動是一個全新的領域，在未來兩至五年期間都會有迅速增長，如果攜程能夠處理好，將會獲得3%至5%的市佔率。

公司表示，國內市場業務已經穩健復甦，對比去年同期，自今年3月初起，國內酒店及機票預訂已經完全復甦，三月份更錄得雙位數增長。

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記者：梁安琪