【美股收市】道指挫267點 納指倒跌 美擬押後公布投資中企禁令細則

美國通脹有升溫趨勢，市場重燃對儲局貨幣政策轉向的憂慮，拖累道指尾段跌勢擴大，重磅科技股轉跌，標指納指先升後軟。美滙指數失守90關；倫敦布蘭特期油一度突破每桶70美元，收市倒跌逾1%。

道指收市挫267點或0.8%，報34060點。標指挫35點或0.9%，報4127點。納指轉跌0.6%，收市報13303點。蘋果、亞馬遜、Facebook和Alphabet跌幅都超過1%。

據報華府押後兩周公布有關禁止美投資者投資中國公司的措施，令到市場出現不確定性。消息人士稱，禁令細節的公布時間押後至6月11日，以便落實有關措施，包括禁令是否適用於被列入黑名單的中企上市附屬公司。

聯儲局將在稍後公布4月政策會議紀要，投資者關注儲局對通脹的看法。美國財長耶倫（Janet Yellen）周二促請商界領袖，支持總統拜登提出的多項基建和加稅建議，強調這些計劃將增強美國企業的盈利能力和競爭力。另一方面，美國銀行業監管機構警告，銀行界不宜對疫後的經濟復甦過份樂觀。



全球最大零售商沃爾瑪（美：WMT）公布，截至4月底止，首季盈利高於市場預期，公司調高了第二季及全年業績展望。沃爾瑪股價最多漲4.2%，收市升幅縮窄至2.1%。

大型家居裝修零售商家得寶（美：HD）公布，上季盈利按年升84%，好過市場預期，並反映疫情下裝修需求旺盛。惟考慮到疫情不確定性，家得寶仍未公布全年盈利預測。家得寶股價回吐1%。

數據方面，美4月新屋動工按月減少9.5%，以年率計有156.9萬間，少過市場預期的170.4萬間；建屋批核4月增0.3%，至年率計176萬間，升幅也低過早前預計的0.6%。

美滙連跌4天，創兩個半月低低位。美滙指數尾段跌0.48%，至89.747。

金價則連升4天， 創4個月高，紐約6月期金收市升40美仙，報1868美元。

伊朗核協議談判傳有突破，油價受壓 ; 市場預期原油供應增加，紐約期油收市跌1.2%，報65.49美元。布蘭特期油跌1.1%，報68.71美元。

責任編輯：柯志宏