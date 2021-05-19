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Robinhood冀最快下周披露IPO文件　盼6月底前招股

股市 01:05 2021/05/19

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美國免佣綫上交易平台Robinhood計劃最快下周披露IPO文件，該公司考慮6月底之前IPO。（法新社資料圖片）

彭博社報道，因遊戲驛站GameStop（美：GME）「挾淡倉」事件一戰成名的美國免佣綫上交易平台Robinhood，計劃最快下周披露首次公開招股（IPO）文件，該公司目標是在6月下旬進行招股。

知情人士表示，盡管Robinhood的IPO計劃有所推進，但時間和細節可能會改變。Robinhood方面拒絕置評。

Robinhood於3月向美國證券交易委員會（SEC）提交機密文件，該程序讓監管機構可以權衡所有必要的修訂，然後才廣泛使用。

在5月的證券備案文件顯示，Robinhood的最大收入來源——出售訂單流的收入（payment for order flow），於第一季達3.31億美元（約25.8億港元），較去年同期的9100萬美元，增長了逾兩倍。

監管機構表示，Robinhood綫上平台鼓勵交易性質遊戲化，特別是有經驗的零售散戶投資者，美國證券交易委員會新任董事長Gary Gensler在本月6日的國會聽證會上表示，新技術改變交易形式之先，許多法規獲制定。他續說，需要評估全套規則，可能會發現須作改革。

【巴菲特股東大會】Robinhood首季訂單流收入增長逾兩倍　巴菲特︰Robinhood令股市賭場化

【遊戲驛站GME】Robinhood與華爾街「爭食」　擬允許散戶購IPO新股

【遊戲驛站GME】交易平台Robinhood據報已秘密提交IPO申請

編輯：李勝君


 

美股 網上理財 網上交易平台 網上服務 GameStop（美：GME） IPO 美國

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