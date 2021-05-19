▲ 【新股IPO】Robinhood傳最快下周披露IPO文件、6月招股 曾遭巴菲特狠批

彭博社報道，因遊戲驛站GameStop（美：GME）「挾淡倉」事件一戰揚名國際的美國免佣綫上交易平台Robinhood，計劃最快下周披露首次公開招股（IPO）文件，目標6月下旬招股。知情人士表示，盡管Robinhood的IPO計劃有所推進，但時間和細節可能會改變。Robinhood方面拒絕置評。

Robinhood於3月向美國證券交易委員會（SEC）提交機密文件，該程序讓監管機構可以權衡所有必要的修訂，然後才廣泛使用。

在5月的證券備案文件顯示，Robinhood的最大收入來源——出售訂單流的收入（payment for order flow），於第一季達3.31億美元（約25.8億港元），較去年同期的9100萬美元，增長了逾兩倍。

監管機構表示，Robinhood綫上平台鼓勵交易性質遊戲化，特別是沒有經驗的零售散戶投資者，美國證券交易委員會新任董事長Gary Gensler在本月6日的國會聽證會上表示，新技術改變交易形式之先，許多法規獲制定。他續說，需要評估全套規則，可能會發現須作改革。

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編輯：李勝君